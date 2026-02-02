Hongria emprèn accions legals al TJUE per anul·lar la prohibició d'importar gas rus

MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Hongria han anunciat aquest dilluns que han emprès accions legals davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per anul·lar la prohibició europea d'importar gas rus, seguint la posició adoptada després que els 27 aprovessin aquesta mesura per tallar gradualment les compres energètiques russes des del 2027.
"Avui hem emprès accions legals davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per impugnar el reglament RePowerEU, que prohibeix la importació d'energia russa, i per sol·licitar-ne l'anul·lació", ha assenyalat el ministre d'Exteriors, Péter Szijjártó, en un missatge a xarxes socials.
En concret, ha informat que Budapest recorre a la política europea al·legant que les importacions d'energia només es poden dur a terme mitjançant sancions, que requereixen la unanimitat i no la majoria per aprovar RePowerEU. "Aquesta regulació es va adoptar seguint el mètode de la política comercial", ha retret.
Szijjártó també ha subratllat que el tractat de la UE estableix que "cada estat membre pren les seves decisions en matèria de recursos d'energia i subministradors".
Com a tercer element, Hongria addueix que el principi de solidaritat requereix la seguretat de subministrament per a tots els estats membres. "Aquesta decisió viola clarament aquest principi, sens dubte en el cas d'Hongria", ha afirmat el titular d'Exteriors.
"Només hi ha alternatives més cares i menys fiables. Sense el petroli i el gas russos, no es pot garantir la nostra seguretat energètica, ni es poden mantenir costos energètics baixos per a les famílies hongareses", ha exposat.
El bloc europeu va donar el vistiplau fa una setmana al reglament per a l'eliminació gradual des del 2027 de les importacions des de Rússia de gas per gasoducte i gas natural liquat (GNL) al territori comunitari.
Aprovat per majoria qualificada, amb el vot en contra d'Hongria i Eslovàquia i l'abstenció de Bulgària, el reglament prohibirà les importacions de GNL rus a principis del 2027 i les importacions de gas per gasoducte a partir de la tardor del 2027, i permetrà que els contractes vigents passin per un període de transició per "limitar l'impacte" d'aquesta decisió en els preus i els mercats.
També Eslovàquia va prometre prendre mesures judicials i el seu ministre d'Exteriors, Juraj Blanár, va criticar que les restriccions no han tingut en compte "les circumstàncies específiques de cada país", ni tampoc s'ha garantit "una transició justa, realista i socialment sostenible per tots els estats membre".