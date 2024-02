Dimiteix la presidenta d'Hongria pel polèmic indult en un cas de pedofília

Nóvak diu que es va equivocar i demana perdó als qui "hagi ferit"



La presidenta d'Hongria, Katalin Nóvak, ha anunciat aquest dissabte la dimissió després de les manifestacions contra ella per haver indultat un sotsdirector d'un orfenat declarat culpable per encobrir abusos sexuals del director del centre a 10 menors.

"Dimiteixo. La decisió no és difícil per motius personals. És difícil perquè vaig fer un jurament. Havia de trobar una resposta a la pregunta de si podria seguir exercint el càrrec de presidenta en benefici de la nació", ha dit, segons un comunicat publicat per la Presidència a través del seu web.

Així, ha afirmat que va adoptar "una mesura de gràcia" que "va causar confusió i malestar a moltes persones", en referència. "És comprensible que esperin una explicació. El poder del perdó és potser el més sensible de tots", ha afegit.

"L''abril de l'any passat, em vaig pronunciar a favor de la clemència creient que el convicte no abusava de la vulnerabilitat dels nens que tenia al seu càrrec. Em vaig equivocar, perquè la decisió i l'absència de justificació podrien generar dubtes sobre la tolerància zero amb la pedofília", ha explicat.

Nóvak ha dit que "no hi ha dubte i no pot haver-hi dubte". "Mai hagués perdonat algú al qui consideri que està abusant físicament o mentalment d'un menor". "Així era abans i així és avui", ha afegit.

"Els nens són el nostre tresor més important. Crec que que la nació està unida en això, malgrat totes les diferències d'opinió. Protegir als nens és el nostre deure comú. Vaig donar a llum tres nens, així que vaig experimentar personalment com una vida desprotegida i vulnerable necessita seguretat i protecció", ha manifestat.

Finalment, ha posat l'accent en què "la política és un món dur i a vegades cruel". "Alguns pensen que no és adequat per a nosaltres, les dones. No estic d'acord amb això. No ens rendim. Necessitem dones en la vida pública, perquè crec que que aquest món serà més just, més pacífic i tindrà més significat", ha dit.

La dimissió de Nóvak ha arribat després de la seva tornada d'un viatge a Qatar i després que milers de persones es concentressin divendres per reclamar que deixe*s el càrrec. L'escàndol implica també l'aleshores ministra de Justícia Judit Varga, que va confirmar l'indult.

El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, va anunciar dijous que impulsarà una esmena a la Constitució per impedir que una persona condemnada per delictes de pedofília pugui rebre un indult presidencial.

El sotsdirector de l'orfenat va ser condemnat a tres anys i quatre mesos de presó per obligar una de les víctimes a signar una declaració falsa i per oferir a una altra diners si es retractava del seu testimoniatge. Li quedaven per complir nou mesos quan va rebre l'indult al maig de 2023 amb motiu de la visita del Papa Francesc a Budapest.

El director de l'orfenat, que havia rebut de les autoritats la Creu de Bronze al Mèrit d'Hongria abans de ser imputat, va ser condemnat a vuit anys de presó després de diversos intents fallits per part de les víctimes per obrir un cas judicial en contra seva.