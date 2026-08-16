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MADRID 16 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys dotze persones han mort i prop de mig centenar han resultat ferides en la matinada d'aquest diumenge en un accident d'autobús amb matrícula de Polònia a Hongria, ha anunciat el primer ministre del país, Péter Magyar.
"Dotze persones van morir i almenys deu van resultar greument ferides anit quan un autobús polonès va caure a una rasa a l'autopista M3", ha informat a les seves xarxes socials.
El dirigent, que no ha donat més detalls sobre el sinistre, ha traslladat en el mateix missatge les seves "més sinceres condolences" als familiars de les víctimes i el seu agraïment als equips que van participar en les tasques de rescat.
Mentre, el ministre d'Exteriors de Polònia, Radowslaw Sikorski, ha confirmat a les seves xarxes socials que a bord de l'autobús viatjaven "turistes polonesos". El també vice primer ministre ha indicat així mateix que el servei consular està treballant mentre manté el contacte amb les autoritats hongareses.
A bord del vehicle amb destinació a Vásárosnamény, a l'est d'Hongria, viatjaven 59 persones, inclosos dos conductors, tal com ha indicat el ministre de l'Interior hongarès, Gábor Posfái, a les seves xarxes socials.
D'acord amb les serveis d'emergències, dels 47 ferits, deu presenten un pronòstic greu mentre que la resta han patit ferides lleus.
El sinistre ha tingut lloc al voltant de la 1.00 (hora local), quan l'autobús es va sortir de l'autopista M3 prop de Mezokeresztes, a uns 140 quilòmetres a l'est de Budapest, va caure a una rasa i va bolcar sobre el seu costat.
La Policia ha detingut al conductor que en aquest moment portava l'autobús, el qual "probablement es va quedar dormit", segons ha apuntat en un comunicat.
El primer ministre de Polònia, Donald Tusk, ha manifestat les seves "més profundes condolences" als éssers estimats de les víctimes del "tràgic" accident, en un missatge a les seves xarxes socials en el qual ha agraït als "serveis hongaresos" per les tasques de rescat.