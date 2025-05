Hong Kong expandeix el programa de matriculació per a universitaris afectats per les polítiques de Trump

MADRID 24 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Hong Kong han anunciat que expandiran el seu programa de matriculació universitari per atendre els estudiants afectats per la guerra oberta entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i les universitats nord-americanes.

L'últim episodi va tenir lloc aquest dijous quan l'administració Trump va ordenar la suspensió de les matriculacions d'alumnes estrangers a Harvard en una mesura nova per buidar els centres universitaris de qualsevol "indici d'antisemitisme" i per evitar actes de suport al "terrorisme" de les milícies palestines en el marc de la guerra de Gaza; la universitat va sol·licitar a un tribunal la suspensió de l'ordre divendres a la tarda.

Ara, la secretària d'Educació de Hong Kong, Christine Choi, ha demanat a totes les universitats de la ciutat que "donin la benvinguda als estudiants extraordinaris d'arreu del món".

"Per als estudiants internacionals afectats per la política d'admissió dels Estats Units, l'Oficina d'Educació ha fet una crida a totes les universitats de Hong Kong perquè facilitin l'admissió d'estudiants elegibles", ha fet saber Choi en un comunicat, recollit pel portal 'Hong Kong Free Press'.

En aquest sentit, Choi ha afegit que universitats locals estaven aplicant mesures governamentals, com la flexibilització del límit màxim d'estudiants estrangers, per atreure més estudiants, com la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong, que ha presentat "ofertes incondicionals" per garantir que "el talent dels estudiants pot desenvolupar-se sense disrupcions".