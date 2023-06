Hong Kong commemora en silenci l'aniversari de Tiananmen entre detencions i crítiques de les ONG

Quatre activistes continuen detinguts després d'una sèrie de detencions durant la vigília mentre Taiwan demana a Pequín que s'enfronti als seus "errors històrics"

La policia de Hong Kong ha anunciat la detenció de vuit activistes aquest dissabte, dels quals quatre continuen a disposició de les autoritats, alguns per presumpte delicte de sedició, la vigília de la commemoració silenciosa aquest diumenge de l'aniversari de la repressió del 1989 a la plaça de Tiananmen entre crítiques d'ONG com Amnistia Internacional i de les autoritats taiwaneses a la "política de repressió" històrica imposada des de Pequín.

Entre els detinguts hi ha els activistes Guan Zhenbang i Liu Jiayi, que van passar a disposició policial just abans d'iniciar una vaga de gana de 24 hores a Victoria Park. Els artistes Chen Shisen i Chen Meitong també van ser arrestats a l'àrea de Causeway Bay entre crits de "Gent de Hong Kong, no tingueu por" i "No oblideu que demà és 4 de juny", segons informa l'emissora internacional nord-americana Voice of America.

Un altre activista, Chow Hang Tung, antiga integrant de l'ara dissolta organització opositora Aliança pels Moviments Patriòtics i Democràtics de la Xina, es troba ara mateix en una cel·la en solitari per haver iniciat una vaga de gana de 34 hores, segons informen fonts de l'antic grup al 'South China Morning Post'.

Amnistia Internacional estima que centenars, possiblement milers, de persones van morir a la Plaça de Tiananmen de Pequín i els voltants el 4 de juny del 1989 quan les tropes xineses van obrir foc contra estudiants i treballadors que havien demanat pacíficament reformes polítiques i econòmiques, a més de la fi de la corrupció. Desenes de milers de persones van ser detingudes a tota la Xina per la repressió durant els anys següents.

Fins el 2019, desenes de milers de persones es reunien anualment cada 4 de juny al Victoria Park, una de les grans zones de concentracions de Hong Kong, per commemorar les víctimes d'una massacre soterrada per les autoritats xineses. Després, Pequín ha anat incrementant les competències sobre el territori fins a anul·lar l'autonomia judicial i, segons els crítics, silenciar per complet la dissidència.

Les autoritats, de fet, han tancat aquests últims dies zones del parc per evitar l'aglomeració de gent i la convocatòria de possibles concentracions i la resta del lloc és ara escenari d'un "carnaval" organitzat per 26 grups favorables a Pequín per commemorar l'aniversari de la devolució britànica del territori, que tindrà lloc l'1 de juliol.

En un comunicat, recollit per la radiotelevisió hongkonguesa RTHK, la policia ha defensat les seves intervencions "després de constatar que algunes persones mostraven articles de protesta amb paraules sedicioses, cantaven consignes i cometien actes il·legals a l'àrea".

"La policia està molt amoïnada per la possibilitat que algunes persones intentin incitar i provocar-ne altres a cometre actes il·legals que posen en perill la seguretat nacional, l'ordre públic i la seguretat pública", segons el comunicat.

Les forces de seguretat, afegeix la nota, "continuaran intensificant les patrulles i millorant la recopilació d'informació d'intel·ligència, supervisaran de prop la situació de diversos districtes i s'esforçaran per prevenir i combatre els delictes".

En unes declaracions als periodistes, el membre del Consell Executiu de Hong Kong Ronny Tong ha assegurat que les autoritats no tenen intenció de coartar cap tipus d'expressió sobre aquest tema sempre que les persones que així ho decideixin es mantinguin dins dels límits de la llei.

"Hong Kong és un lloc lliure. Sempre que no infringeixis la llei, pots fer gairebé qualsevol cosa que no perjudiqui la comunitat en general", ha declarat Tong, part d'un executiu que ara és completament dependent de les ordres de Pequín. "Així que simplement diria: 'Sigues tu mateix, fes el que la llei et permeti fer'".

AMNISTIA: LES DETENCIONS RESSALTEN QUE "LA REPRESSIÓ S'APROFUNDEIX"

La directora regional adjunta d'Investigació d'Amnistia Internacional, Montse Ferrer, ha expressat aquest diumenge la seva preocupació pels quatre activistes que continuen detinguts per càrrecs de "sedició", la qual cosa els exposa a una pena de fins a dos anys de presó.

"El Govern de Hong Kong torna a utilitzar càrrecs de 'sedició' de l'era colonial per permetre la repressió de la llibertat d'expressió en el seu intent d'impedir que la gent commemori els horribles esdeveniments del 4 de juny del 1989", ha declarat Ferrer.

"La vergonyosa campanya del Govern de Hong Kong per impedir que la gent celebri aquest aniversari reflecteix la censura del Govern central xinès i és un insult als morts de la repressió de Tiananmen", afegeix Ferrer.

"Tots els detinguts simplement per exercir el seu dret a la llibertat d'expressió han de ser posats en llibertat immediatament, i la policia de Hong Kong s'ha d'abstenir d'atacar altres persones que intenten commemorar pacíficament aquest important aniversari. Commemorar la repressió de Tiananmen no és un delicte", conclou.

Per la seva banda, Human Rights Watch acusa Pequín de continuar "evadint responsabilitats", la qual cosa ha embravit "la detenció arbitrària de milions de persones, la severa censura i vigilància, i els esforços per soscavar els drets a nivell internacional", segons l'investigador d'HRW per a la Xina, Yaqiu Wang.

En un altre comunicat addicional, l'associació de les Mares de Tiananmen també han demanat a les autoritats xineses que responguin pels seus actes amb una crida a la "veritat, compensació i rendició de comptes" sobre la massacre.

"El patiment roman en els nostres cors per sempre com un malson a causa del dolor causat per la massacre de l'exèrcit. Recordem la nostra determinació infrangible de salvaguardar els drets legals i buscar justícia per als nostres éssers estimats", afegeix el comunicat de l'associació.

TAIWAN DEMANA A LA XINA QUE S'ENFRONTI ALS SEUS "ERRORS HISTÒRICS"

També s'han pronunciat les autoritats de Taiwan, enfrontades des de fa dècades contra les ambicions sobiranistes de la Xina sobre el territori, amb la seva presidenta, Tsai Ing Wen al capdavant.

De fet, la mandatària ha utilitzat l'idioma mandarí per llançar un missatge a Facebook a favor de la llibertat d'expressió a la Xina. "Esperem que algun dia els joves a la Xina cantin cançons lliurement. I que puguin crear amb entusiasme i sense por", ha indicat.

La vigília, el principal organisme taiwanès sobre les relacions amb la Xina, el Consell d'Afers del Continent (MAC), va demanar al Partit Comunista Xinès (PCX) que reflexioni sobre les lliçons de Tiananmen per iniciar una reforma del sistema.

En un comunicat, recollit pel 'Taipei Times', el MAC lamenta que el Govern xinès continua sense "enfrontar-se al passat" i l'insta a afrontar els seus "errors històrics", que faci públics tots els registres de l'incident i promulgui reformes per salvaguardar els drets a la llibertat d'expressió i religió.

"El PCX ha de reformar el seu sistema, garantir els drets humans i comprendre que només la pau i el respecte tancaran la bretxa entre els dos costats de l'estret de Taiwan", ha afegit.