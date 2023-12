Hong Kong celebra aquest diumenge eleccions locals enmig de l'apatia i la supressió de la dissidència

MADRID, 9 des. (EUROPA PRESS) -

Hong Kong celebra aquest diumenge eleccions locals amb un sistema modificat que minimitza les opcions de presència opositora, entre amenaces de la cúpula de Govern contra qualsevol tipus de protesta i amb una dissidència moribunda, lamenten els mateixos opositors, després de mesos de supressió oficial guiada des de la Xina.

En virtut de la nova llei electoral només hi haurà en joc 88 escons directes. La majoria dels 382 restants quedaran segons el parer del líder executiu de la ciutat, John Lee, o bé de tres comitès dominats per súbdits de Pequín.

Segons un estudi del 'South China Morning Post', tres cinquenes parts dels 71 candidats per als escons directes pertanyen a formacions afins al Govern xinès. Candidats opositors o independents se n'han quedat fora per les dificultats per aconseguir suport inicial.

És per això que aquestes eleccions es coneixen al carrer i als despatxos de l'Executiu de Hong Kong com a "només per a patriotes", per la qual cosa les autoritats han restat importància a les abismals xifres de participació que pronostiquen grups d'estudi semioficials xinesos com l'Associació d'Estudis de Hong Kong i Macao, que no aventura percentatges superiors al 20 per cent, informa Hong Kong Free Press.

Aquest escenari representa un marcat contrast amb els comicis del 2019, en l'apogeu de les sortides contra la ingerència xinesa en l'autonomia del territori, quan els candidats dissidents van aconseguir més de la meitat dels escons gràcies a una participació extraordinària del 71 per cent dels votants.

"No es tracta tant del percentatge com del calibre dels candidats", va declarar en el seu moment la secretària d'Interior i Joventut, Alice Mak. Amb tot, els últims dies les autoritats han apel·lat a la "responsabilitat cívica" dels ciutadans per acudir a les urnes.

Les autoritats de Hong Kong no han dubtat a l'hora d'avisar qualsevol manifestant que vulgui protestar al carrer. El cap d'Afers Constitucionals de Hong Kong, Erick Tsang Kwok-wai, ha avisat aquells "disruptors anti-Xina a la recerca d'oportunitats per sabotejar la governança" que les forces de seguretat "abordaran seriosament qui decideixi emprendre una 'resistència suau' per calumniar, difamar i difondre rumors deliberadament sobre les eleccions".

En aquest sentit, la policia de Hong Kong desplegarà fins a 12.000 agents a tota la ciutat per reforçar la seguretat, segons ha sabut el 'Post': un terç del total de la força i una xifra superior als 10.000 desplegats en les legislatives del 2021.

CERTA RELAXACIÓ

Amb tot, les autoritats hongkongueses semblen conscients de la feblesa opositora, per la qual cosa aquest passat divendres, set veterans opositors del territori, entre els quals noms tan destacats com el magnat dels mitjans Jimmy Lai i el "pare de la democràcia" Martin Lee, han tingut l'oportunitat d'apel·lar a les seves condemnes per les protestes del 2019 davant el tribunal superior de la ciutat.

En sentència publicada divendres, el Tribunal d'Apel·lació va atorgar un certificat als opositors amb el qual poden sol·licitar impugnar les seves condemnes davant els jutges del Tribunal d'Apel·lació Final; un pas endavant en un procés, no obstant això, encara molt llarg i subjecte a molts obstacles per la complicada legislació.