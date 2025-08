Hondures queda exempta de l'aranzel mínim global del 10% anunciat per Trump

MADRID 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Hondures ha anunciat aquest divendres que el país quedarà exempt dels aranzels --que inclouen un mínim global del 10%-- anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump, com a mostra del bon estat de la relació bilateral entre tots dos estats, després d'una reunió d'alt nivell celebrada a Washington.

"Hondures queda fora de noves tarifes sobre el 10% anunciades pels EUA. En el marc de la nostra gira oficial per Washington D. C., rebem amb satisfacció l'anunci (...) per part del sotssecretari de Comerç Internacional, William Kimmitt, mentre sosteníem una important conversa en la qual abordàvem a fons la qüestió tarifària, el comerç bilateral i el projecte del ferrocarril interoceànic", ha revelat secretari d'estat d'Exteriors hondureny, Javier Bu Soto.

Bu Soto ha assenyalat, a més, que els dos països treballaran conjuntament en la "facilitació comercial", així com en la reducció d'aranzels en els sectors considerats "essencials" per a l'economia d'Hondures.

Així mateix, l'executiu hondureny buscarà "construir ponts d'entesa" amb l'administració Trump en altres sectors "clau" com són seguretat i defensa o migracions.

Aquesta decisió, ha conclòs Bu Soto, "reflecteix l'excel·lent moment que travessa la relació bilateral" entre Washington i Tegucigalpa, i "és fruit d'una diplomàcia activa i professional" orientada a "protegir" els interessos d'Hondures. "Això reflecteix l'enfortiment de la relació estratègica amb els EUA, en la qual es treballa pel desenvolupament i benestar de tots dos pobles", ha sentenciat.

Aquesta notícia arriba després que Donald Trump anunciés aquest dijous la imposició de nous aranzels a desenes de socis comercials que inclouen un mínim global del 10% i gravàmens a partir del 15% per a aquells països que tinguin superàvit comercial amb el país nord-americà.

Així ho va declarar en una ordre executiva que manté sense amb prou feines canvis les taxes bàsiques per a molts dels socis comercials. El text, difós per la Casa Blanca, inclou una llista de gairebé 70 països, a més de la Unió Europea, als quals s'aplicaran aranzels específics que oscil·len entre el mínim de 10% i el 41%, com és el cas de Síria. Aquells estats que no figurin en el llistat tindran un gravamen predeterminat del 10%.

Els aranzels entraran en vigor --excepte excepcions-- el pròxim 7 d'agost, segons el decret signat per Trump poques hores abans de la data límit original de l'1 d'agost.