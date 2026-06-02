Un home mata a sis persones per una presumpta disputa familiar abans de suïcidar-se a Iowa, els EUA

MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -
Almenys sis persones han mort en un tiroteig a la ciutat de Muscatine, a l'estat nord-americà d'Iowa, després que un home de 52 anys i resident a la mateixa urbs acabés amb la vida de quatre persones en un mateix habitatge i matés després a altres dues persones per una possible disputa familiar abans de llevar-se la vida després de ser confrontat per agents de Policia.
Identificat per la Policia com Ryan Willis McFarland, de 52 anys i resident de Muscatine, el sospitós va assassinar a quatre persones en un mateix habitatge al voltant de les 12.12 del matí, hora local (les 19.12 espanyoles en península i Balears), segons ha informat el Departament de Policia de la ciutat en una roda de premsa recollida per la cadena nord-americana ABC.
Després d'això, va abandonar l'habitatge abans de l'arribada dels agents de Policia, que finalment el van localitzar en un camí proper al riu Mississipi, on s'ha llevat la vida. "Mentre parlava amb Ryan Willis McFarland, es va suïcidar", ha declarat el cap de Policia de Muscatine, Anthony Kies, que ha indicat que "els agents i el personal d'emergències li van brindar assistència, però ha estat declarat mort en el lloc".