Un home armat dispara diversos trets contra l'ambaixada dels EUA al Líban

L'exèrcit libanès afirma que l'assaltant ha estat arrestat després de ser ferit en un tiroteig



MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

Una persona armada ha disparat aquest dimecres diversos trets contra l'ambaixada dels Estats Units (EUA) al Líban, fet que ha desencadenat un tiroteig amb els militars libanesos de la zona i que s'ha saldat amb l'assaltant ferit i arrestat, sense que ara per ara hi hagi més detalls.

L'exèrcit libanès ha indicat a X que "l'ambaixada dels EUA al Líban ha estat objectiu de diferents trets per part d'una persona amb nacionalitat siriana" i ha subratllat que "els militars desplegats a la zona hi han respost ferint el tirador".

Així, ha manifestat que el sospitós "ha estat arrestat i traslladat a un hospital per rebre tractament". "Hi ha una investigació en marxa per determinar les circumstàncies de l'incident. Les unitats desplegades al voltant de l'ambaixada estan inspeccionant la zona i treballant per aplicar les mesures de seguretat necessàries", ha resolt.

Per la seva banda, la legació nord-americana ha apuntat a X que "a les 8.34 hores (hora local), s'han registrat uns trets amb armes lleugeres als voltants de l'entrada de l'ambaixada". "Gràcies a la ràpida reacció de l'exèrcit del Líban, les Forces de Seguretat Interna i l'equip de seguretat de la nostra ambaixada, les nostres instal·lacions i el nostre equip estan fora de perill", ha afegit.

"Hi ha investigacions en marxa i estem en contacte estret amb les autoritats del país", ha recalcat, sense que a hores d'ara hi hagi més informació sobre els motius del succés.