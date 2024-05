Un home armat amb un ganivet fereix a diverses persones a la ciutat alemanya de Mannheim

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

Un home armat amb un ganivet ha ferit aquest divendres a diverses persones a un mercat de la ciutat alemanya de Mannheim, al sud-oest del país.

L'incident ha tingut lloc al voltant de les 11.35, hora espanyola, a la plaça del Mercat de Mannheim, escenari d'un míting del crític de l'islam Michael Johannes Stürzenberger.

L'atacant ha rebut diversos trets de la Policia i el seu estat actual és greu, segons un comunicat de la Policia de Mannheim publicat al seu compte de la xarxa social X. Les forces de seguretat no donen més detalls sobre l'estat dels ferits.

La Policia ha donat per acabat l'incident i assegurat que ja "no hi ha perill per a la població", encara que encara manté tallat el pas dels transports públics a l'entorn de la plaça.