La històrica Unió de Pagesos dels EUA denuncia ferits crítics i desapareguts durant les batudes de l'ICE

MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

L'històric sindicat de la Unió de Pagesos dels EUA ha denunciat que un nombre no especificat de treballadors del camp han resultat ferits en estat crític i diversos es troben desapareguts durant la gran batuda efectuada aquest dijous per agents del servei migratori i de duanes (ICE) a les granges de Glass House, nucli de la indústria del cànnabis legal de Califonia, al comtat de Ventura.

Hi ha almenys un ferit crític confirmat pel sindicat i pels hospitals: un treballador que es va precipitar des del sostre d'un hivernacle a Camarillo, en un incident sota investigació, segons fonts mèdiques i policials al 'Los Angeles Times'.

El portaveu del Departament de Bombers del Comtat de Ventura, Andrew Dowd, ha confirmat al mateix mitjà que vuit persones van ser traslladades des de les instal·lacions de Camarillo i els seus voltants dijous a la tarda a hospitals locals per ferides, però en desconeixia la gravetat. Dowd també ha indicat que quatre persones més van ser ateses al lloc per lesions lleus.

Les batudes es van saldar amb almenys 200 arrests després d'un dels incidents més greus des que van començar les operacions de l'ICE contra els migrants sense documents al país. Organitzacions civils han denunciat com a il·legals aquestes batudes, efectuades per agents no identificats i emmascarats que es neguen a proporcionar les ordres judicials d'intervenció sota les quals haurien d'actuar.

L'opositor Partit Demòcrata ha arribat a acusar l'ICE d'haver-se convertit en una mena de "Gestapo" (la policia secreta del règim nazi) a les ordres del president dels Estats Units, Donald Trump, qui ha denunciat sobre les batudes de Ventura que grups de "sicaris" van atacar amb pedres les forces de seguretat quan feien la seva feina.

En un comunicat publicat a última hora d'aquest divendres, la Unió de Pagesos condemna que "molts treballadors, inclosos ciutadans nord-americans, van ser retinguts per les autoritats federals a les granges durant vuit hores o més" i que "només van ser alliberats després que se'ls va obligar a esborrar fotos i vídeos de la batuda".

La Unió de Pagesos ha aprofitat per condemnar l'ocupació de migrants menors d'edat en aquestes granges. "Per desgràcia no és estrany que hi hagi adolescents treballant en aquests camps, però detenir i deportar aquests joves no és la solució", ha manifestat el sindicat creat per César Chávez, Dolores Huerta fa ja més de mig segle.

"Aquestes accions federals violentes i cruels aterren les comunitats nord-americanes, interrompen la cadena de subministrament d'aliments, amenacen vides i separen famílies. No hi ha cap ciutat, estat o districte federal on sigui legal atemorir i detenir persones per ser de pell fosca i treballar en l'agricultura. Aquestes batudes han de cessar immediatament", conclou el sindicat.