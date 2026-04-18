Hillary Clinton defensa llibertat, justícia i igualtat "independentment del que hi hagi enfront"

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
L'exsecretària d'Estat nord-americana Hillary Clinton ha cridat a defensar la llibertat, la justícia i la igualtat per aconseguir un futur millor, "independentment del que hi hagi enfront".
Així s'ha pronunciat en una intervenció enregistrada projectada aquest dissabte en la segona jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat.
Clinton ha assegurat que la ciutadania està demanant més dignitat, seguretat i oportunitats, i que els joves insisteixen en la seguretat per tenir un futur millor: "Defensen els seus drets per sobre de l'opressió, i l'esperança per sobre de la por. La vostra feina és part d'aquest moviment mundial".