Hillary Clinton afirma haver estat preguntada per ovnis en la seva compareixença davant del Congrés sobre Epstein

MADRID, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
L'exsecretària d'Estat dels Estats Units Hillary Clinton ha criticat aquest dijous per la nit les preguntes que ha rebut sobre Objectes Voladors No Identificats (ovnis) i sobre la conspiració 'Pizzagate' durant la seva compareixença davant del Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants amb motiu de la investigació de l'òrgan sobre el delinqüent sexual convicte mort Jeffrey Epstein.
"Al final, tot s'ha tornat bastant inusual perquè m'han començat a preguntar sobre els ovnis i sobre una sèrie de qüestions sobre el 'Pizzagate'", una teoria sobre una suposada xarxa de prostitució i abús sexual infantil en els baixos d'algunes pizzeries que ha ratllat com "una de les teories conspiratives falses més vils", segons les seves declaracions davant de la premsa al final de la seva intervenció que ha recollit el portal de notícies The Hill.
Amb tot, ha volgut "felicitar al president" del Comitè, James Comer, "per plantejar una sèrie de preguntes importants, a les quals he respost, sobre la naturalesa de la investigació i les àrees que vaig considerar que havien d'explorar-se". "Ho agraeixo; vull que es reveli la veritat. Ha estat una forma tranquil·litzadora de posar fi a una declaració tan llarga i repetitiva", ha agregat.