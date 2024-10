Hezbollah nomena el vicesecretari general, Naim Qassem, com a nou líder

El grup promet "mantenir encesa la flama de la resistència" enmig de la invasió del Líban desencadenada per Israel

MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El partit-milícia xiïta Hezbollah ha anunciat aquest dimarts el nomenament del seu vicesecretari general, Naim Qassem, com a nou líder del grup, després de la mort de l'històric líder Hassan Nasrallah en un bombardeig israelià el 27 de setembre contra la capital del Líban, Beirut.

El grup libanès ha indicat que Qassem ha estat elegit com a nou secretari general de la formació per part del Consell de la Xura, una decisió adoptada "en línia amb el mecanisme" existent per triar el líder de la formació, segons la cadena Al-Manar, vinculada a Hezbollah

"El Consell de la Xura ha aprovat elegir Sa Eminència, el xeic Naim Qassem, com a secretari general de Hezbollah. Demanem a Déu totpoderós que guiï Sa Eminència, el secretari general Naim Qassem, en la noble missió de liderar Hezbollah i la resistència islàmica", ha afirmat.

Així mateix, ha subratllat que "la cúpula de la resistència promet a Déu totpoderós, a l'esperit del més elevat i estimat màrtir Hassan Nasrallah, als màrtirs, als mujahidins de la Resistència Islàmica i al ferm, pacient i lleial poble, treballar plegats per materialitzar els principis i objectius de Hezbollah".

En aquesta línia, s'ha compromès a "mantenir encesa la flama de la resistència onejant la bandera fins la victòria", enmig dels combats des de fa més d'un any amb l'exèrcit d'Israel i de la nova invasió del Líban desencadenada l'1 d'octubre per part de les tropes israelianes.

El nomenament de Qassem arriba més d'un mes després de la mort de Nasrallah en un bombardeig israelià contra Beirut i de la confirmació de la defunció del seu cosí i principal favorit a succeir-lo, Hashem Safieddine, en un altre atac perpetrat dies després a la capital libanesa.

El Govern del Líban ha xifrat en prop de 2.700 els morts i 12.500 els ferits a causa dels atacs d'Israel des del 8 d'octubre del 2023, després que el partit-milícia iniciés els bombardejos en suport als grups palestins arran dels atacs perpetrats contra territori israelià.