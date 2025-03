Hezbollah nega la seva participació en els últims atacs contra Israel

El grup denuncia un nou "pretext" israelià per continuar amb les seves violacions de l'alto el foc al Líban

MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -

La milícia xiïta Hezbollah ha negat tota implicació en el llançament d'una salva de coets contra territori israelià aquest matí a primera hora en el que ha representat el repunt d'hostilitats més perillós des de la declaració de l'alto el foc a la frontera, al novembre de l'any passat.

Primer a la cadena libanesa LBCI, i després a la panàrab Al-Jazeera, un "alt responsable" de Hezbollah ha assegurat que el grup no ha tingut res a veure amb els atacs contra la comunitat israeliana de Metula i que així l'hi ha fet saber tant al president libanès, Joseph Aoun, i al primer ministre del país, Nawaf Salam.

La mateixa font insisteix que Hezbollah està compromès a mantenir l'alto el foc al Líban i reitera la posició contrària de l'organització a qualsevol escalada de violència.

A continuació, un comunicat ja oficial del moviment acusa Israel de formular "un nou pretext per prosseguir amb els seus atacs contra el Líban, que no han cessat des de l'anunci de l'alto el foc" i declara el seu suport al Govern libanès en els seus esforços per "abordar aquesta perillosa escalada sionista contra el país".

L'atac contra Israel no ha causat víctimes però la resposta israeliana contra el sud del Líban ha deixat ja almenys dos morts i vuit ferits, segons el Ministeri de Salut libanès.

L'exèrcit israelià ha confirmat almenys sis coets llançats des del Líban en l'atac contra la comunitat fronterera de Metula, al nord d'Israel, aquest matí. Tres d'ells van creuar la frontera i van ser interceptats per les defenses aèries, segons l'exèrcit, que encara no ha assenyalat directament Hezbollah.

Els altres tres coets no van aconseguir el Líban, d'acord amb els militars, que han iniciat una investigació paral·lela per identificar els responsables.