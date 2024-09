Hezbollah informa de la mort de 12 dels seus sense especificar les circumstàncies

Almenys un d'ells va morir per l'explosió del seu 'cerca'

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El partit-milícia xiïta libanès Hezbollah ha confirmat aquest dimecres de matinada la mort de dotze dels seus membres sense especificar les circumstàncies i després d'una jornada marcada per l'explosió de dispositius cercapersones de membres de grup islamista, un incident que deixa almenys nou morts i 2.800 ferits i del qual des de Beirut responsabilitzen a Israel.

Els morts han estat identificats com Yussef Madi Alwa 'Hadi', Hasán Ahmed Muhamad 'Mustafa', Nayib Abdul Husein Ala al-Din 'Alí Mazlum', Hassan Muhamad Yasin 'Yamen', Husein Ahmed Mantash 'Salà', Muhamad Zakaria Abbas 'Haidara', Abbas Bilal Munin 'Mirza Mahdi', Muhamad Mahdi Alí Ammar 'Dhu al-Fiqar', Husein Alí Ala al-Din 'Zakaria', Husein Ayub Faqi 'Baqer', Abbas Fadl Yasin 'Abu al-Fadl' i Mahdi Abbas Samhat 'Yawad Maatuq', segons ha publicat la cadena de televisió libanesa Al-Manar, afí al grup.

Entre ells, 'Haidara' ha mort per l'explosió del seu 'cerca', segons un comunicat de la municipalitat libanesa de Yiye, que ha lamentat "profundament" la mort d'"un home estimat per tot el poble".

A més, el Deganat de l'Institut Superior de Doctorat en Arts, Humanitats i Ciències Socials de la municipalitat ha mostrat les seves condolences per "un estudiant educat i distingit en el camp de la geografia" que "era estimat per tots els professors, el personal i els estudiants" i que "es trobava en l'etapa final de presentació de la seva tesi doctoral", segons recull l'agència estatal de notícies libanesa NNA.

Unes hores abans dels atacs, l'Exèrcit d'Israel havia reclamat la mort de tres membres de Hezbollah en bombardejos contra el sud del Líban, si bé el grup no s'havia pronunciat sobre aquest tema.

HEZBOLLAH DONA EL CONDOL AlS FAMILIARS DELS "MÀRTIRS"

El partit-milícia ha emès un comunicat en el qual dona el condol als familiars de tots els "màrtirs" de la jornada "ja sigui al front sud a Blida i Majdal Silm, o als màrtirs que van morir en l'agressió traïdorenca i generalitzada mitjançant l'explosió de dispositius de comunicació".

"El que va succeir ahir augmentarà la nostra determinació i resolució de continuar en el camí de la gihad i la resistència", continua la missiva, compartida també per Al-Manar, que acaba per prometre una "resposta".

DETALLS DE LES EXPLOSIONS

Si bé les explosions havien estat atribuïdes en un principi a un atac cibernètic, diversos funcionaris nord-americans han confirmat al diari 'The New York Times' que la Intel·ligència israeliana ha aconseguit ocultar material explosiu dins d'un nou lot d'uns 3.000 'cerques' de fabricació taiwanesa i importats al Líban.

A aquests aparells, la majoria del model AP924 de la companyia taiwanesa Gold Apollo, se'ls va introduir material explosiu d'una o dues unces junt amb la bateria de cada 'cerca' i un interruptor que podia activar-se de forma remota per a la detonació a la seva arribada a territori libanès, després del qual Hezbollah els va distribuir entre els seus membres al Líban, Síria i fins i tot l'Iran.

No obstant això, el fundador de Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, ha assegurat davant la premsa que l'empresa havia signat un contracte amb un distribuïdor europeu per a la marca en les seves pròpies fabricacions i que s'ha trobat almenys una anomalia amb aquesta distribuïdora, que no ha estat esmentada, en referència a una transferència bancària que es va demorar molt temps, segons la cadena de televisió nord-americana CNN.

Tots aquests cercapersones que estaven encesos van rebre un missatge a les 15.30 hores (local) que va acabar activant els explosius previ a una xiuletada de diversos segons. A més dels ferits a territori libanès, altres 14 membres de Hezbollah han resultat afectats a Síria.

Cal recordar que el passat 13 de febrer, el líder de Hezbollah, Hassan Nasralà, va advertir durant un discurs televisat sobre els perills dels telèfons mòbils i va demanar "trencar-los, enterrar-los o tancar-los en una caixa de ferro" per la seva vulnerabilitat a la Intel·ligència d'Israel.

Des de Beirut, tant el Govern com Hezbollah han vinculat l'ocorregut a Israel i han promès una resposta, si bé des de Tel Aviv guarden silenci.