Hezbollah anuncia una "nova fase" en els enfrontaments amb Israel

MADRID, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El partit-milícia xiïta libanès Hezbollah ha anunciat aquest dijous a la nit una "nova fase" en els enfrontaments amb Israel que serà revelada en els pròxims dies, mentre que ha comunicat que per primera vegada està utilitzant míssils guiats de precisió en els seus atacs contra l'Exèrcit israelià.

"Basant-se en les directives de la direcció de la resistència, la Sala d'Operacions de la Resistència Islàmica fa saber el pas a una nova fase d'escalada en l'enfrontament amb l'enemic israelià, que es tractarà en els esdeveniments dels pròxims dies", resa un comunicat recollit per la cadena de televisió libanesa Al-Manar, vinculada al grup.

Hezbollah ha assenyalat que "continua enfrontant l'agressió israeliana contra el Líban", remarcant que Israel "ha patit grans pèrdues" en el seu equip i entre les seves files, tant en primera línia com "en les seves instal·lacions en les profunditats" del seu territori, en referència a l'atac que va deixar quatre militars morts en una base militar a Binyamina, entre Haifa i Tel Aviv.

En aquest sentit, ha afirmat que des de l'inici de la invasió, Israel ha desplegat cinc divisions, inclosos més de 70.000 militars, i centenars de tancs i vehicles, però ha assegurat que "centenars de combatents" estaven "completament preparats i llestos per enfrontar qualsevol incursió terrestre israeliana cap a les localitats del sud del Líban".

"El començament d'aquesta setmana ha estat testimoni d'una escalada en el ritme dels heroics enfrontaments lliurats per part dels mujahidins de la Resistència amb els militars enemics", es pot llegir en el document, en el qual indica que els seus milicians han protagonitzat "enfrontaments violents amb l'enemic des d'una distància zero", que haurien deixat una desena de morts i 150 ferits en les files israelianes. També han reclamat haver destruït nou tancs Merkava i quatre excavadores militars.

A part dels enfrontaments terrestres, ha dit que està "augmentant gradualment dia a dia" els atacs amb míssils tant a la frontera com en altres punts d'Israel, especialment les seves bases militars "amb diversos míssils, inclosos els de precisió que estan sent utilitzats per primera vegada", i amb drones, "a més de missions de reconeixement i recopilació d'informació".

D'altra banda, Hezbollah ha assegurat que ha aconseguit tombar dos drons tipus 'Elbit Hermes 450', dissenyat per a missions perllongades perquè la seva alta resistència. Segons el grup libanès, les baixes israelianes en els seus enfrontaments ascendeixen a 55 morts i 500 ferits, a més de la destrucció de 20 tancs Merkava, quatre topadores, un vehicle blindat i un vehicle de transport de tropes.

Aquest anunci té lloc hores després que Israel hagi anunciat la mort del líder del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), Yahya Sinwar, en enfrontaments armats entre diversos milicians i un batalló d'infanteria israeliana a la Franja de Gaza. Sinwar, de 62 anys, s'havia convertit en un dels principals objectius militars d'Israel durant l'últim any, especialment després del seu ascens el passat mes d'agost al capdavant de l'organització després de la mort d'Ismail Haniye a Teheran.