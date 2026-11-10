Hegseth qualifica de "farsa" l''impeachment' i subratlla que fracassarà

MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari de Defensa dels Estats Units (EUA), Pete Hegseth, ha assegurat aquest dimarts que el procés de destitució, conegut en anglès com 'impeachment', obert contra ell al Congrés és una "farsa" i una maniobra propagandística que fracassarà, com els intents que va viure el president Donald Trump el 2019 i 2021.
"És un espectacle polític, un manifest personal impulsat per l'ego i el ressentiment", ha denunciat Hegseth en una conferència de premsa al Pentàgon en referència a la iniciativa de Thomas Massie, diputat republicà per Kentucky, que pretén fer-lo destituir per la guerra contra l'Iran iniciada sense l'autorització del Congrés.
Hegseth, fidel aliat de Trump, ha incidit que aquest pas només vol "perjudicar" el president i el país, després de subratllar que "de manera irresponsable" també afecta els membres de l'exercit nord-americà. "És una farsa i una maniobra propagandística. I tothom ho sap", ha assenyalat, després d'insistir que cap secretari de Defensa ha estat destituït amb aquest procés polític.
"Que no hi hagi cap dubte sobre el que està passant. Això no es limita a mi", ha reiterat, després de recalcar que s'assenyala els comandaments militars de les forces armades i que s'ataca l'entitat castrense "no per perdre conflictes sinó per guanyar-los".
El cap del Pentàgon ha rebutjat així les acusacions del representant republicà, que ha denunciat les operacions militars a l'Iran, el Iemen, Veneçuela o contra els càrtels de la droga al Carib, totes durant el segon mandat de Trump. "Van ser operacions legals, ordenades pel comandant en cap i posteriorment per mi, notificades al Congrés i executades per militars nord-americans que van complir el seu deure", ha afirmat.
Així, el secretari de Defensa nord-americà ha arribat a dir que el procés obert al Congrés "no és patriotisme", sinó "sabotatge".