Hegseth afirma que els EUA no descarten una intervenció militar a Cuba: "Totes les opcions estan sobre la taula"

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MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari de Defensa nord-americana, Pete Hegseth, ha assenyalat que Washington no descarta la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba, al mateix temps que ha sostingut que l'Havana "faria bé a parar esment" a la "voluntat" del cap de la Casa Blanca, Donald Trump, de "fer valer les prerrogatives estratègiques" del país nord-americà.
"Com ja he dit abans, i crec que heu vist el que ha ocorregut en altres casos, totes les opcions estan sobre la taula, incloses les militars", ha manifestat Hegseth en declaracions als mitjans en el marc de la seva visita a Panamà, país en el qual ha participat en un esdeveniment de la coalició militar impulsada per Washington contra els càrtels.
A continuació, l'alt funcionari ha considerat que l'illa del Carib "faria bé a parar esment a la voluntat del president Trump de fer valer les prerrogatives estratègiques nord-americanes". Després d'això, ha afirmat que, al seu judici, "ningú pot comparar-se amb els Estats Units", agregant que "el que la influència estrangera ha estat capaç d'aconseguir en el seu hemisferi, ha estat bastant insignificant".