Harris truca a Trump per expressar-li que "agraeix" que es trobi fora de perill

El candidat presidencial republicà remarca que Biden i Harris han estat "amables" amb ell

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, ha mantingut aquest dimarts una trucada telefònica amb el seu rival republicà a les eleccions presidencials, l'expresident Donald Trump, per expressar-li que "agraeix" que es trobi fora de perill després de l'aparent intent d'assassinat que va patir fa uns dies a West Palm Beach, el segon incident d'aquestes característiques en uns mesos.

"He comprovat que es troba bé", ha expressat Harris davant dels mitjans de comunicació després que un funcionari de la Casa Blanca informés que havien mantingut una conversa "cordial i breu". Després d'això, la vicepresidenta i candidata presidencial demòcrata ha mostrat la seva "completa confiança" en què el Servei Secret la protegirà tant a ella com a la seva família.

El president del país, Joe Biden, també va trucar a Trump el dia anterior per mostrar-se "alleujat" pel fallit intent d'atacar-lo. Tan sols unes hores abans, Trump havia culpat Biden i Harris d'utilitzar una "retòrica" que ha motivat que l'hagin disparat en dues ocasions en els últims mesos.

Per la seva banda, el polític republicà ha dit repetidament que tant Biden com Harris van ser "amables amb ell". Trump ha assegurat que "apreciava" que el president el truqués sobre "el que va passar l'altre dia". També ha indicat que "va rebre una trucada molt agradable de Kamala", moment en el qual la multitud ha esbroncat i algunes persones han cridat "mentider".

El magnat ha fet aquestes declaracions en un debat celebrat a la ciutat de Flint (Michigan) amb la governadora d'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, exportaveu de la Casa Blanca, en la qual ha estat la seva primera aparició pública des que el diumenge es frustrés el segon intent d'assassinat en els últims mesos. Des d'allà, ha dit que "en certa manera desitjaria que la trucada no s'hagués realitzat perquè (Biden) va ser molt, molt amable. El mateix amb Kamala avui. No podria haver estat més amable".

Mentre criticava a l'Administració Biden ha dit que volia "ser amable" pel tracte rebut pels seus rivals polítics, si bé desitjaria no haver d'elogiar-los. Malgrat tot, ha dit davant la multitud que ha de "recuperar" el país i ha de guanyar per 'Fer Gran Amèrica Una Altra Vegada' (MAGA, per les seves sigles en anglès), en al·lusió al seu lema electoral, segons recull la cadena de televisió nord-americana CNN.

Ryan Wesley Routh, de 58 anys i sospitós de l'atac contra l'expresident quan es trobava jugant al golf aquest diumenge a Florida, ha estat acusat de dos càrrecs federals per ús il·legal d'armes de foc. Es tracta del segon incident d'aquestes característiques en el qual es veu embolicat Donald Trump, després de resultar ferit al juliol durant un míting de campanya a Pennsilvània. En aquella ocasió, l'autor dels trets va ser abatut.