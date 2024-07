Harris recapta gairebé 43 milions d'euros durant les primeres hores de la seva candidatura

MADRID, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta dels Estats Units (EUA) i aspirant a la Casa Blanca després de la renúncia de Joe Biden a la reelecció, Kamala Harris, ha recaptat prop de 46,7 milions de dòlars (una mica menys de 43 milions d'euros) en donacions durant les primeres hores com a candidata.

En concret, diumenge va ser "el dia de recaptació de fons més gran del cicle 2024", segons ActBlue, una organització nord-americana que serveix de plataforma de recaptació de fons per a polítics. "Els petits donants estan entusiasmats", han assenyalat per les xarxes socials.

Harris ha oficialitzat la seva candidatura per a les presidencials després de la renúncia de Biden a la reelecció. El mandatari havia maldat les darreres setmanes amb les crítiques dels congressistes del Partit Demòcrata, que li demanaven que renunciés a la cursa electoral.

El comitè de campanya de Biden --que tornava a comptar amb Harris com a número dos-- ha modificat els documents de la Comissió Federal Electoral per consolidar la retirada del mandatari en favor de Harris, que encara ha de recaptar els suports per optar a la nominació.