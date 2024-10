Harris pronunciarà el seu discurs de tancament de campanya on Trump va realitzar el seu míting del 6 de gener

La candidata demòcrata a la Casa Blanca diu que està d'acord amb que el seu rival republicà és un feixista

La vicepresidenta dels Estats Units i candidata demòcrata a la Presidència, Kamala Harris, pronunciarà el dimarts vinent el seu discurs de tancament de campanya a l'El·lipse, parc que es troba davant la Casa Blanca i on el seu rival republicà, l'expresident Donald Trump, va pronunciar el discurs que va precedir a l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021.

Una setmana abans de la cita electoral, Harris utilitzarà el seu discurs principal per contrastar la seva visió de la Presidència de la del seu rival, aprofitant l'ocasió per denunciar la idoneïtat de Trump per al càrrec, segons han pogut saber alguns mitjans nord-americans, entre ells la cadena de televisió nord-americana CNN.

Després de perdre les eleccions del 2020, Trump va intentar convèncer als seus partidaris que havia guanyat durant un discurs des de la porta de la Casa Blanca en el qual va dir als seus simpatitzants que marxessin cap al Capitoli per pressionar als legisladors perquè anul·lessin l'elecció mentre es reunien en una sessió conjunta del Congrés per certificar formalment la victòria de l'ara president, Joe Biden.

Harris ha invocat en diverses ocasions durant la seva campanya electoral l'assalt al Capitoli com a part del seu argument que la democràcia està en joc. De fet, aquest dimecres ha dit que està d'acord amb l'avaluació que Trump és un feixista, remarcant que algunes persones que van treballar amb ell "l'han qualificat de no apte i perillós".

"Han dit, explícitament, que té menyspreu per la Constitució dels Estats Units. Han dit que mai més hauria de servir com a president dels Estats Units. Sabem que és per això que Mike Pence no es postularà novament amb ell", ha assenyalat durant un fòrum obert amb CNN en referència a qui va ser el seu vicepresident.

Aquestes declaracions han tingut lloc després que l'excap de gabinet de la Casa Blanca de Trump John Kelly revelés que la suposada lleialtat del magnat als generals del dictador alemany Adolf Hitler, extrem negat per la campanya del republicà.