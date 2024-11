Harris es concentra a Pensilvània i Trump viatja a tres estats en l'últim dia de campanya

MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -

L'últim dia de campanya electoral als Estats Units (EUA) es reparteix per alguns dels estats que estan cridats a marcar el futur polític del país i mentre que el magnat Donald Trump ha dut a terme actes per Carolina del Nord, Michigan i Pensilvània, la vicepresidenta Kamala Harris ha optat per concentrar-se exclusivament en aquest últim territori.

Pensilvània és un dels anomenats 'swing states' o estats que no s'inclinen amb claredat per cap dels dos grans partits. Els demòcrates s'hi van imposar per un estret marge el 2020 --d'1,2 punts percentuals-- i Harris aspira a retenir Pensilvània i aconseguir els 19 representants en joc en aquest estat per al Col·legi Electoral.

L'agenda final de la vicepresidenta inclou diverses entrevistes i mítings, amb dos grans tancaments a Pittsburgh i Filadèlfia en els quals estarà acompanyada per figures públiques com Katy Perry, Oprah Winfray i Lady Gaga, entre d'altres, informa la cadena CNN.

Trump, per la seva banda, arrenca la jornada a Raleigh, Carolina del Nord, abans de saltar a Reading, Pensilvània, dues hores abans que Harris. A Pittsburgh també s'avançarà un parell d'hores a un altre acte de la vicepresidenta, mentre que el final de campanya tindrà lloc a Grand Rapids, Michigan, acompanyat pel número dos de la seva candidatura, el senador J.D. Vance.

Els dos candidats també han continuant publicant missatges a través de les xarxes socials per animar la població a votar, tot i que més de 75 milions de persones ja han exercit el dret a sufragi de manera anticipada, entre ells l'actual president, Joe Biden. També Kamala Harris ha revelat que ha votat per correu abans del gran dia.