Harris assegura que la seva Presidència "no serà una continuació" de la de Biden

MADRID, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta dels Estats Units i candidata demòcrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha assegurat aquest dimecres que en el cas que guanyi les eleccions presidencials que se celebren en menys de tres setmanes el seu Govern no serà una "continuació" del de l'actual president, Joe Biden.

"Deixa'm ser molt clara: la meva Presidència no serà una continuació de la de Joe Biden. Com cada nou president que assumeix el càrrec, aportaré les meves experiències vitals, les meves experiències professionals i idees fresques i noves. Represento a una nova generació de lideratge. Jo, per exemple, soc algú que no ha passat la major part de la seva carrera a Washington", ha declarat en la seva primera entrevista a Fox News.

El periodista, Bret Baier, abans de donar-li el torn de paraula a l'aspirant presidencial ha reproduït vídeos d'entrevistes en les quals la demòcrata havia dit que no podia pensar en res que hagués fet de forma diferent a Biden durant els darrers quatre anys, revelant la prima línia de Harris entre ser lleial i distanciar-se de l'Administració.

El dia abans, Biden va dir que Harris "seguirà el seu propi camí" si guanya els comicis del 5 de novembre: "Tot president ha de seguir el seu propi camí. Això és el que vaig fer. Vaig ser lleial a Barack Obama, però vaig seguir el meu propi camí com a president. Això és el que farà Kamala (Harris). Ha estat lleial fins ara, però seguirà el seu camí", va declarar.

TAMBÉ ES DISTANCIA DE TRUMP

La candidata demòcrata també s'ha distanciat del seu rival republicà, l'expresident Donald Trump, en manifestar que vol "passar pàgina de la retòrica de la qual la gent està francament cansada". "Hem estat atabalats pel tipus de retòrica de Trump que ha estat dissenyada i implementada per dividir el nostre país i fer que els nord-americans, literalment, s'assenyalin amb el dit els uns als altres", ha dit.

La retòrica de Trump, ha remarcat la vicepresidenta nord-americana, "suggereix que la força d'un líder es basa en a qui derrotes", en comptes de "a qui enalteixes". "La gran majoria de nosaltres tenim més en comú que el que ens diferencia", ha expressat. També ha recordat que un president ha d'enfrontar-se a les crítiques, després que el magnat parlés sobre "tancar als qui estan en desacord": "Això és una democràcia", ha resolt.

D'altra banda, ha defensat els esforços de la seva Administració per trobar solucions als problemes migratoris i ha atacat al Partit Republicà --que ha centrat la seva campanya en aquest tema-- en fer referència al projecte de llei bipartidista de seguretat fronterera bloquejat en les Cambres del Poder Legislatiu. "El punt és que tenim un sistema d'immigració que no funciona i que necessita ser reparat", ha dit.

En ser preguntada des de quan ha estat conscient dels problemes d'agudesa mental de Biden, que el van forçar a abandonar als 81 anys la carrera per la reelecció, ha assegurat que el president "té el criteri i l'experiència per prendre decisions molt importants en nom del poble nord-americà". "Biden no està en la papereta i Trump sí", ha conclòs al fil dels recents dubtes sobre l'estat mental del candidat, de 78 anys, després d'un míting a prop de Filadèlfia.