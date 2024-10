Harris apunta a l'Iran com el seu principal rival perquè "té les seves mans tacades de sang nord-americana"

La candidata demòcrata rebutja reunir-se amb Putin per parlar de la pau a Ucraïna sense la participació de Kíiv

La candidata demòcrata a la Presidència dels Estats Units, la vicepresidenta Kamala Harris, ha apuntat aquest dilluns a l'Iran com el seu principal rival al món a causa que "té les seves mans tacades de sang nord-americana" i pel seu recent atac amb míssils dirigits cap a territori israelià, tot això durant una entrevista amb la cadena de televisió CBS News.

"Tinc a un molt obvi en ment, que és l'Iran (...) té les seves mans tacades de sang nord-americana. I el que hem vist en relació amb aquest atac a Israel, amb 200 míssils balístics, el que hem de fer és garantir que l'Iran mai aconsegueixi convertir-se en una potència nuclear, és una de les meves principals prioritats", ha afirmat Harris en ser preguntada pel major contrincant dels Estats Units.

Després d'això, ha descartat que es tractés de la Xina, país amb el qual aposta per no "buscar conflicte", si bé ha advocat per continuar donant suport a Taiwan i la seva habilitat per defensar-se a si mateix.

NEGOCIACIONS AMB RÚSSIA

D'altra banda, ha rebutjat mantenir una trobada amb el president de Rússia, Vladimir Putin, per negociar sobre la pau a Ucraïna sense la presència de Kíiv en les converses.

A més, ha acusat al seu rival republicà, l'expresident Donald Trump, de voler solucionar la guerra després de "rendir" a Ucraïna, que "ha de tenir veu i vot en el seu futur".

"Si Donald Trump fos president, Putin estaria assegut a Kíiv ara mateix. Siguem clars sobre aquest tema. Ell diu que pot acabar amb això des del primer dia. Saben de què es tracta? Es tracta de rendir-se", ha afegit.