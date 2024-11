Harris apel·la al somni americà en la recta final a la Casa Blanca

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata demòcrata a la Presidència dels Estats Units, Kamala Harris, ha tancat aquest dilluns la seva campanya electoral des de la ciutat de Filadèlfia, a l'estat de Pennsilvània, demanant el vot massiu amb un missatge optimista en el qual ha apel·lat al somni americà i "als qui comencen com a menys afavorits i escalen fins a la victòria".

"Filadèlfia, estem preparats per guanyar?", ha preguntat a la multitud congregada al Museu de les Arts de la localitat. "És bo estar de tornada a la ciutat de l'amor fraternal on es van forjar els fonaments de la nostra democràcia. I aquí, en aquestes famoses escales, un homenatge als qui comencen com els menys afavorits i escalen fins a la victòria".

La vicepresidenta ha tancat la seva carrera a la Casa Blanca amb un missatge d'"optimisme, amb energia, amb alegria". "Estats Units, vam començar aquesta campanya fa 107 dies i des del principi, la nostra no ha estat una lluita contra alguna cosa. Ha estat una lluita per alguna cosa", ha assenyalat des d'aquesta ciutat de l'estat de Pennsilvània.

Un cop més, Harris ha tret pit de la seva tasca professional primer com a senadora i després com a fiscal general de Califòrnia: "M'he passat la vida lluitant per la gent que ha estat ferida i descartada, però que mai ha deixat de creure que al nostre país tot és possible. He viscut la promesa dels Estats Units i avui veig que la promesa dels Estats Units està en tots els que estan aquí. En tots vosaltres. Som la promesa d'Amèrica", ha dit.

Prèviament, des de Pittsburgh, Harris ha promès la fi d'"una dècada de política impulsada per la por i la divisió". "Tenim l'oportunitat en aquestes eleccions de passar per fi la pàgina d'una dècada de política impulsada per la por i la divisió", ha declarat en la tercera parada en aquest disputat estat la vigília de la jornada electoral. "Hem acabat amb això. S'ha acabat. Hem acabat. Estem esgotats d'això, i Pittsburgh, no tornarem enrere", ha asseverat.

Durant el míting celebrat al Monument Històric Nacional dels Alts Forns de Carrie, la vicepresidenta ha assegurat que els demòcrates "marcaran la diferència en les eleccions". "L'impuls està del nostre costat", ha dit una optimista Harris.

La demòcrata ha destacat que la campanya dels demòcrates "ha captat les ambicions, les aspiracions i els somnis del poble nord-americà", alhora que ha promès "una nova generació de lideratge" al país. "Estic disposada a oferir aquest lideratge com a propera presidenta dels Estats Units", ha assenyalat.