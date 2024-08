Harris agraeix el "lideratge històric" de Biden en la seva primera aparició a la Convenció Nacional Demòcrata

MADRID, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, ha realitzat la seva primera aparició en la Convenció Nacional del Partit Demòcrata, que s'està celebrant aquesta setmana a Chicago per oficialitzar-la com a candidata a les eleccions a la Casa Blanca, i ha aprofitat aquest moment per agrair el "lideratge històric" de l'actual president, Joe Biden.

"Vull començar celebrant al nostre increïble president, que parlarà més tard. Joe, gràcies pel teu lideratge històric, per la teva vida de servei a la nostra nació i per tot el que seguiràs fent. T'estarem eternament agraïts. Gràcies, Joe", ha expressat la vicepresidenta en prendre el micròfon a l'escenari.

Després d'això, Harris s'ha dirigit al públic i ha aplaudit "la bellesa" del país amb "gent de tots els racons" dels Estats Units, "units" per la seva "visió compartida per al futur". "Al novembre, ens reunirem i declararem amb una sola veu, com un sol poble, que seguim endavant amb optimisme, esperança i fe, guiats pel nostre amor a la pàtria", ha manifestat.

En aquest sentit, ha subratllat que els nord-americans tenen "molt més en comú" que el que els separa, per la qual cosa ha encoratjat a lluitar "pels ideals que tant" aprecien. "Recordem sempre que, quan lluitem, guanyem. Que Déu beneeixi als Estats Units", ha conclòs.

La convenció es perllongarà fins al dijous però aquest dia d'obertura, sense anar més lluny, serà testimoni de la compareixença del matrimoni Biden (Jill i Joe), que pronunciaran sengles discursos per declarar el seu suport definitiu i sense fissures a la seva candidata davant la multitud congregada a l'United Center de la ciutat.

El dimecres, el governador de Minnesota, Tim Walz, acceptarà formalment la nominació a vicepresident, mentre que el dijous 22, clímax de l'esdeveniment, serà el dia en què Harris sigui designada oficialment com a candidata del partit per enfrontar-se a Donald Trump, del Partit Republicà.