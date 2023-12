Hamas reafirma la seva posició de no negociar amb Israel fins a l'establiment d'un alto el foc

Hamdan assegura que la milícia pot resistir els combats "durant mesos"



MADRID, 18 des. (EUROPA PRESS) -

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha reafirmat aquest diumenge la seva posició de no negociar amb Israel fins a l'establiment d'un alto el foc, i ha assenyalat que totes les qüestions es "podran negociar".

"La postura de Hamas és clara i no negociarà abans d'un alto el foc. Totes les qüestions estan obertes a negociació", ha declarat Ossama Hamdan, un alt càrrec de la milícia palestina, durant una entrevista amb la cadena de televisió Al-Mayadin.

A més, ha destacat la "capacitat de resistència" de Hamas per combatre "durant mesos" a la Franja de Gaza, on el mateix exèrcit israelià ha admès que els combats s'estendran durant setmanes a causa de la gran xarxa de túnels que la milícia ha construït per tot l'enclavament.

Respecte a les declaracions del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la intenció d'eliminar tots els líders de Hamas a l'estranger, Hamdan ha assegurat que "no hi ha crims sense càstig", i ha lloat l'"efectivitat" del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah al Líban i d'altres grups proiranians a l'Iraq per la seva manera de defensar Gaza "sàvia, intel·ligent i en augment".