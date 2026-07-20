Hamas nomena Khalil al-Hayya com a nou líder del seu braç polític

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha nomenat aquest dilluns Khalil al-Hayya com a nou líder del seu braç polític en substitució de Yahya Sinwar, mort l'octubre del 2024 en un bombardeig executat per Israel contra la Franja de Gaza.
El grup ha fet l'anunci en un breu comunicat recollit per 'Filastin' i el Centre d'Informació Palestina, sense que ara com ara hagin transcendit més detalls ni declaracions d'Al-Hayya després del nomenament.
Al-Hayya, cap negociador del grup islamista palestí en les converses contra Israel per a un alto el foc, ha escalat durant els darrers mesos en les files de Hamas després de la mort de diversos alts càrrecs en els atacs israelians.