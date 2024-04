Hamas nega que les converses indirectes amb Israel a Egipte hagin derivat en progressos

Fonts israelianes diuen que "encara no es veu un acord a l'horitzó"

MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

Hamas ha negat que les darreres converses indirectes amb Israel hagin derivat en progressos per a un alto el foc a la Franja de Gaza, un cop la delegació va abandonar diumenge la capital d'Egipte, el Caire, per a un procés de consultes amb la cúpula del grup islamista.

Fonts de Hamas citades per la cadena de televisió qatariana Al-Jazeera han ressaltat que la delegació israeliana no ha acceptat cap de les peticions del grup, entre les quals un alto el foc permanent, la retirada de les tropes israelianes de Gaza i el retorn dels desplaçats.

Així mateix, fonts oficials israelianes citades pel diari israelià 'Yediot Aharonot' subratllen que "encara no es veu un acord a l'horitzó" i que "la distància (entre les parts) continua sent enorme". "No hi ha hagut cap avenç dràstic fins ara", han recalcat.

Les reaccions de Hamas i Israel han arribat hores després que un funcionari egipci d'alt rang ha traslladat a la cadena de televisió Al Qahera que els negociadors havien abandonat el Caire amb "progressos importants" en la darrera ronda de contactes.

"La ronda de negociacions al Caire ha tingut progressos importants a l'hora d'acostar els punts de vista", ha dit, abans d'abundar que "hi ha progressos en les converses i acords sobre els eixos bàsics". "Les consultes continuaran en les pròximes 48 hores", ha afirmat.

La delegació de Hamas va tornar traslladar diumenge al cap dels serveis d'intel·ligència d'Egipte, Abbas Kamel, les seves exigències per a un alto el foc a Gaza, que prèviament havien estat qualificades d'"exagerades" per part del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.

A més, la delegació va demanar tancar l'acord d'intercanvi de presos palestins per més d'un centenar d'ostatges que continuen retinguts a mans de Hamas a la Franja arran dels atacs del passat 7 d'octubre, segons ha recollit l'agència palestina de notícies Maan. Finalment, el grup també va expressar que s'ha d'aconseguir l'establiment d'un Estat palestí "completament sobirà" i amb capital a Jerusalem Est.

Israel va llançar l'ofensiva contra la Franja en resposta als atacs el 7 d'octubre de Hamas, amb uns 1.200 morts i prop de 240 ostatges. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat gazià, controlat pel grup islamista, ha informat de la mort de més de 33.100 palestins, als quals se sumen més de 450 per les accions de les forces de seguretat i els atacs dels colons israelians a Cisjordània i a Jerusalem Est.