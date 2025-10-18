Hamás lliura al CICR les restes mortals de l'ostatge israelià Elihayu Margalit, de 75 anys

El grup palestí assegura que "manté el seu compromís d'implementar l'acord d'alto-el-foc a la Franja de Gaza"
MADRID, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) ha lliurat aquest divendres a la nit les restes de l'ostatge Elihayu Margalit a un comboi del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) a la Franja de Gaza, entitat encarregada de facilitar el seu traspàs a mans de les autoritats israelianes.
L'Exèrcit israelià ha confirmat aquest dissabte al matí la identitat de Margalit. D'acord amb la informació que tenen els militars, Margalit va ser segrestat dels estables de cavalls del kibutz Nir Oz durant l'atac de les milícies palestines contra Israel el passat 7 d'octubre de 2023. Va morir aquest mateix dia, però la seva defunció va ser declarada oficialment pel Govern l'1 de desembre d'aquest mateix any.
El braç armat de Hamás, les Brigades Ezzeldín Al Qassam, havien informat que "com a part de l'acord d'intercanvi de presoners" anava a procedir a les 23.00 hores (hora local, 22.00 hora peninsular espanyola) al lliurament del "cos d'un presoner israelià exhumat avui a Gaza".
Per la seva banda, l'Exèrcit d'Israel ha confirmat que la Cruz Roja ha rebut "el taüt d'un ostatge i es dirigeixen cap a les tropes" israelianes per al seu lliurament, minuts després d'indicar que el traspàs es faria en "un punt" del sud de la Franja. "Hamás ha de respectar l'acord i fer tots els esforços necessaris per retornar als ostatges morts", ha insistit.
Durant l'acte, el portaveu de Hamás, Hazem Qasem, ha assegurat que en lliurar el cos d'un altre ostatge el grup demostra que "manté el seu compromís d'implementar l'acord d'alto-el-foc a la Franja de Gaza". Així mateix, ha dit que "seguirà treballant per completar tot el procés d'intercanvi" de presoners.
No obstant això, ha agregat que seguirà exigint "a totes les parts que pressionin" a Israel perquè compleixi amb l'acord "i cessament les seves violacions, incloses les matances diàries" i les limitacions a l'entrada d'ajuda humanitària.
Més tard, l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha confirmat la recepció de mans de Creu Roja de les restes mortals de l'ostatge, que han estat lliurats a una unitat de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) i de la ISA (Agència de Seguretat d'Israel, per les seves sigles en anglès) dins de la Franja de Gaza, d'acord amb un comunicat de premsa emès aquest mateix divendres a la nit.
En la mateixa nota s'avança que el fèretre serà traslladat pròximament a Israel, on "serà rebut en una cerimònia militar dirigida per un rabino de les FDI" abans de ser traslladat al Centre Nacional de Medicina Legal del Ministeri de Salut.
L'acord signat per Israel i Hamás la setmana passada exigia al grup palestí que lliurés als 48 ostatges en un termini de 72 hores després de l'entrada en vigor de l'alto-el-foc, termini que va expirar el dilluns al migdia. Des de llavors i ja fos del període, Hamás ha alliberat als 20 ostatges vius i ha lliurat les restes de nou (deu, de confirmar-se aquest últim) dels 28 morts.
No obstant això, la milícia palestina va afirmar que ja havia retornat els cadàvers dels ostatges morts als quals hauria tingut accés i va avisar que la recuperació dels restants requereix d'un "equip especialitzat" per extreure'ls d'entre els enderrocs. De fet, fins i tot Washington va reconèixer en els últims dies que Hamás necessitaria més temps per localitzar-los.
L'Exèrcit israelià va deslligar una cruenta ofensiva contra Gaza després dels atacs del 7 d'octubre de 2023 que ha deixat fins avui més de 67.900 morts i 170.000 ferits, tal com han denunciat les autoritats gazatís, controlades per Hamás, si bé es tem que la xifra sigui major, ja que segueixen trobant-se cadàvers a les zones de les quals les tropes israelianes s'han replegat en els últims dies.