Hamas lamenta que els països àrabs no hagin aconseguit "pressionar" Israel per propiciar un alto-el-foc

MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu i membre del buró polític del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), Osama Hamdan, ha lamentat aquest diumenge que els països àrabs, que es reuniran aquest dilluns a la capital d'Aràbia Saudita en el marc de la segona cimera d'emergència àrab-islàmica, no han aconseguit "pressionar" Israel per aconseguir un alto-el-foc a la Franja de Gaza, on l'Exèrcit israelià ha matat a més de 43.000 persones en un any de continus bombardejos.

Així, Hamdan ha demanat a l'aliança àrab-islàmica una "escalada" de les formes de solidaritat en favor del poble palestí i el "rebuig" de les autoritats israelianes a través de manifestacions "massives", remarcant "la posició d'Espanya a l'hora d'impedir l'atracament de vaixells que transportin armes per a Israel".

No obstant això, ha posat l'accent que Israel és el que "impedeix assolir qualsevol acord sota la cobertura nord-americana i el suport d'alguns països europeus, raó per la qual ha manifestat que "les massacres comeses contra el poble palestí són una vergonya per als qui hi donen suport i els qui guarden silenci".

En aquest sentit, ha afirmat que "la política de gana implementada per l'ocupació", que "no té precedents", és "menyspreable", i se suma als "assassinats i desplaçaments que han continuat durant més d'un any". Tot això "reflecteix les formes més horribles d'agressió", ha afegit.