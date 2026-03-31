Hamas i Jihad Islàmica de Palestina rebutgen la llei israeliana de pena de mort per a palestins

MADRID, 31 març (EUROPA PRESS) -
El Moviment de Resistència Islàmic (Hamas) ha promès aquest dilluns per la nit "una resposta proporcional" i Jihad Islàmica de Palestina ha cridat a intensificar la confrontació amb les forces israelianes en sengles comunicats de rebot contra la reforma legal israeliana aprovada aquest dilluns, que contempla l'aplicació de la pena de mort a la forca i en secret pel delicte de terrorisme sol per a palestins.
Hamas ha denunciat que la "llei d'execució de presoners palestins", com s'ha referit al text, reflecteix la "naturalesa sagnant de l'ocupació i el seu enfocament basat en l'assassinat i el terrorisme", així com "el menyspreu de l'ocupació i els seus líders pel Dret Internacional", i "exposa la falsedat de les seves reiterades afirmacions de civilitat i compromís amb els valors humans", segons el comunicat recollit pel diari 'Filastín', vinculat a Hamas.
Per a l'organització, aquesta "llei feixista encarna la mentalitat de bandes criminals assedegades de sang i constitueix un perillós precedent que amenaça la vida dels nostres heroics presoners a les presons de l'ocupació".