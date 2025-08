Hamas i Jihad Islàmica denuncien la visita de l'enviat de Trump a Gaza com una farsa mediàtica

Hamas respon a Steve Witkoff que mai deixarà les armes fins que es declari l'Estat de Palestina

MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

Hamas i Yihad Islàmica han repudiat la visita de l'enviat de Trump, Steve Witkoff, a la Franja de Gaza com una farsa per desviar l'atenció internacional de les morts de més d'un miler de palestins pels trets de l'exèrcit israelià durant els caòtics lliuraments d'ajuda proporcionades per la Fundació Humanitària per a Gaza (GHF), la qüestionada organització concebuda pels EUA i Israel i els punts de la qual de distribució, denuncien l'ONU i ONG, s'han convertit en paranys mortals per a la població de l'enclavament.

"Aquesta visita no és més que una farsa preestablerta" per "enganyar a l'opinió pública, polir la imatge de l'ocupació i proporcionar cobertura política per gestionar la gana i continuar l'assassinat sistemàtic de nens i civils indefensos" a la Franja de Gaza, ha denunciat Hamas en el seu comunicat.

En vista de l'aplaudiment de Witkoff a la tasca de la GHF, que fa mesos que insisteix que no té res a veure amb aquestes morts de palestins, "les seves enganyoses declaracions, juntament amb la difusió d'imatges de propaganda dirigides que van intentar retratar la distribució d'ajuda com a pacífica, acaben desmentides pels fets sobre el terreny i la terra que va trepitjar".

Hamas acusa la GHF de ser un instrument per "completar una estratègia de matança i genocidi" i ha acusat un cop més els EUA d'actuar com a "còmplice ple del crim de gana i genocidi que té lloc a la vista de tot el món" abans de demanar a Washington que assumeixi una "responsabilitat històrica" i impulsi "un acord d'alto el foc que condueixi per fi de l'agressió, la retirada de l'exèrcit d'ocupació i l'aixecament de l'injust setge" contra Gaza.

Finalment, Hamas s'ha referit unes declaracions formulades per Witkoff aquest dissabte, davant de famílies dels ostatges israelians en mans de les milícies palestines de Gaza, en les quals l'enviat de Trump parlava d'una possible "desmilitarització" del moviment islamista. En resposta, l'organització palestina assegura que tal cosa no ocorrerà en cap concepte fins que sigui declarat un Estat palestí sense presència israeliana al seu territori.

"La resistència i les seves armes són un dret nacional i legal mentre persisteixi l'ocupació, i estan reconegudes per les convencions i normes internacionals", ha fet saber Hamas en un comunicat annexo publicat per l'agència de notícies Safad. "No abandonarem cap de les dues tret que es restableixin tots els nostres drets nacionals, el més important dels quals és l'establiment d'un estat palestí totalment sobirà i independent amb Jerusalem com la seva capital", ha resolt.

Jihad Islàmica, en el seu comunicat, també recollit per l'agència palestina Sanad, ha afegit que "la visita de Witkoff s'està produint en un moment de creixent indignació internacional per les massacres i la guerra de gana en curs a la Franja de Gaza".

La seva visita "ha estat un xou a través de l'escena d'un crim on el culpable s'ha disfressat de metge", ha afegit el grup, abans de reiterar que Witkoff forma part d'"una campanya de desinformació mediàtica destinada a frenar la creixent ira internacional".

"Tots saben que l'administració nord-americana és el soci 'de facto' i el principal partidari de la maquinària de matança de l'entitat criminal en el seu continu aixafament de Gaza i els seus residents", en un "crim sistemàtic de genocidi" i la visita de Witkoff "és un intent flagrant d'embellir la lletjor de l'ocupació i encobrir el lleig rostre de l'administració Trump, que és còmplice directa de totes les matances, la gana i el desplaçament als quals està sotmès el poble palestí".