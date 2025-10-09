Hamas i Israel signen la primera fase de la seva proposta per a Gaza

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) han aconseguit en els últimes hores un acord per a la implementació de la primera fase del pla per al futur de la Franja de Gaza proposat pel president dels Estats Units, Donald Trump.
Així ho ha anunciat l'inquilí de la Casa Blanca a la seva xarxa Truth Social, on ha defensat que "totes els parts rebran un tracte just" i ha assegurat que la signatura d'aquesta etapa inicial del denominat pla de pau suposarà que "tots els ostatges seran alliberats molt ràpid i que Israel retirarà els seves tropes fins a una línia acordada com a primer pas cap a una pau sòlida, duradora i eterna".
"Aquest és un gran dia per al món àrab i musulmà, Israel, totes els nacions veïnes i els Estats Units", ha celebrat en un missatge en el qual ha agraït als mediadors, Qatar i Egipte, així com als autoritats de Turquia, que han participat en els conversis d'aquest dimecres, pel seu treball "per fer realitat aquest esdeveniment històric i sense precedents".