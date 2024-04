Hamas estudia la proposta d'alto el foc israelià malgrat que és "obstinada"

Els EUA esperen que el grup accepti un acord que "beneficiaria" els ostatges i els civils palestins

MADRID, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha assegurat aquest dimarts a la matinada que està estudiant la proposta d'alto el foc i intercanvi d'ostatges presentada per Israel, tot i que ha acusat la part israeliana de "continuar obstinada" en les seves posicions.

"Tot i que apreciem els esforços dels mediadors i la nostra voluntat d'arribar a un acord, la posició de l'ocupació continua sent obstinada", afirma un comunicat del grup islamista compartit per l'agència de notícies palestina Ma'an News, afí a Hamas.

Malgrat les crítiques a la proposta, Hamas l'està estudiant "amb tota la responsabilitat nacional" i ha informat que enviarà una resposta als mediadors quan l'acabin d'examinar.

Poc abans, funcionaris nord-americans havien expressat l'"esperança" que el grup palestí accepti l'acord que tenen "sobre la taula".

Tant el portaveu del Departament d'Estat, Matthew Miller, com el portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, han declarat en conferència de premsa que actualment esperen la resposta de Hamas.

"La situació actual és que s'ha presentat una proposta a Hamas i estem esperant una resposta. Com tots vosaltres sabeu pel seguiment que hem fet anteriorment, la resposta de Hamas a una proposta concreta, en un sentit o altre, pot trigar diversos dies", ha detallat Kirby.

Miller, per la seva banda, ha afirmat que aquest alto el foc "seria beneficiós no només per als ostatges, sinó també per al poble palestí, que està patint enormement", i que Israel ha demostrat estar disposat a arribar a un acord.

Aquesta proposta ha arribat després de les últimes converses indirectes amb Israel, celebrades al Caire (Egipte) diumenge, i en les quals les dues parts ja havien mostrat diferències, i és que Hamas continua insistint en un alto el foc permanent, la retirada de les tropes israelianes de Gaza i el retorn dels desplaçats per l'ofensiva, cosa que les autoritats israelianes han rebutjat.