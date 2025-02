Hamas diu que les restes d'una ostatge es "van barrejar" després d'un bombardeig

Rebutja les acusacions de Netanyahu sobre la identitat de la víctima i el responsabilitza d'"ordenar" l'atac

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha rebutjat aquest divendres les acusacions d'Israel que un dels cadàvers entregats dijous no és el d'una de les ostatges mortes a la Franja de Gaza i ha argumentat que les restes estarien "barrejades" després que la dona fos "feta miques" per un bombardeig israelià contra l'enclavament.

L'exèrcit d'Israel ha afirmat aquest divendres que, si bé ha confirmat que dos dels cadàvers corresponen a Ariel i Kfir Bibas, de quatre anys i nou mesos en el moment del segrest el 7 d'octubre del 2023, un altre dels cadàvers no coincideix amb el de la seva mare, Shiri Bibas.

Després d'això, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha assegurat que Hamas "pagarà el preu" per la "cruel i atroç violació de l'acord" d'alto el foc, en vigor des del 19 de gener, i ha recalcat que el cadàver entregat en un dels taüts és el d'"una dona de Gaza".

En resposta, Ismail al-Zauabta, cap de l'oficina de premsa de les autoritats gazianes, controlades per Hamas, ha dit que "la ira del criminal de guerra Netanyahu pel cos de Shiri Bibas, convertit en bocins i aparentment barrejat amb altres cossos sota la runa en una zona bombardada de manera intencional i deliberada per avions de combat de l'ocupació, no té pes".

"El mateix Netanyahu és qui va donar l'ordre del bombardeig, directe i despietat, i és ell qui té plena responsabilitat de matar-la a ella i els seus fills d'una manera tan brutal i horrible", ha dit, després d'insistir en la versió de Hamas que els tres membres de la família Bibas van morir en un atac aeri el novembre del 2023.

En aquest sentit, Al-Zauabta ha subratllat a X que "al llarg de 470 dies de genocidi, aquest criminal --en referència a Netanyahu-- i el seu exèrcit han comès crim rere crim, matant més de 30.000 nens i dones a la Franja de Gaza, sense despertar la ira d'aquest món hipòcrita".

Netanyahu ha afirmat aquest divendres a primera hora que les autoritats israelianes "actuaran amb determinació per portar a casa Shiri Bibas i la resta dels ostatges, tant vius com morts" i per "garantir que Hamas pagui el preu d'aquesta cruel i atroç violació de l'acord".