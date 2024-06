Hamas denuncia la detenció del president del Parlament palestí per part d'Israel

MADRID, 20 juny (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha detingut aquest dijous el president del Parlament palestí, Aziz Dweik, durant una operació duta a terme a la localitat cisjordana d'Hebron, segons ha denunciat el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), al qual pertany.

Fonts de seguretat citades per l'agència palestina de notícies Wafa han indicat que l'operació s'ha saldat amb tres detinguts, entre els quals Dweik, qui havia estat alliberat fa uns dies per les autoritats d'Israel, que ara com ara no s'han pronunciat.

Per la seva banda, Hamas ha condemnat que Dweik, president del Consell Legislatiu Palestí, hagi estat arrestat "de manera brutal i venjativa pocs dies després del seu alliberament". "L'ocupació vol trencar la determinació de Dweik", ha manifestat el grup.

"Demanem a totes les organitzacions de drets humans que condemnin aquest crim i facin passos urgents de cara al seu alliberament", ha subratllat Hamas a través d'un comunicat, tal com ha recollit el diari palestí 'Filastin', vinculat al grup islamista.

Dweik va ser elegit president del Consell Legislatiu Palestí després de la victòria del grup islamista en les eleccions del 2006. Es va presentar a les eleccions amb la llista Canvi i Reforma, integrada principalment per membres de Hamas, si bé la victòria del grup va derivar en el rebuig dels resultats per part d'Israel i els EUA, que van mantenir els contactes amb Mahmud Abbas, president de l'Autoritat Palestina.

El detingut havia estat sota custòdia durant els últims vuit mesos després de ser arrestat en una operació a Cisjordània poc després dels atacs perpetrats el 7 d'octubre per Hamas i altres faccions palestines, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats i van portar Israel a llançar una ofensiva contra la Franja de Gaza.

Des d'aleshores, les autoritats gazianes, controlades per Hamas, han denunciat prop de 37.400 morts i més de 85.500 ferits, als quals s'hi sumen més de 520 palestins morts a Cisjordània i Jerusalem Est a mans de les forces armades o els colons israelians.