Hamas confirma la mort del seu líder, Yahya Sinwar

MADRID, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la Franja de Gaza, Jalil Haya, ha confirmat la mort del principal dirigent del grup islamista, Yahya Sinwar, víctima d'un enfrontament amb les tropes d'Israel a l'enclavament palestí, tal com van confirmar el dijous les autoritats israelianes.

Haya ha pronunciat un discurs televisat, i recollit per la cadena panàrab de notícies Al-Jazeera, en el qual ha aprofitat per enaltir la figura del ja difunt Sinwar, a qui ha catalogat com una persona "ferma, valenta i intrèpida" que va arribar a "sacrificar la seva vida per la causa de l'alliberament" palestí.

"Va trobar la seva fi mantenint-se valent, amb el cap en alt, empunyant la seva arma de foc, disparant fins l'últim alè, fins l'últim moment de la seva vida", ha manifestat Haya, que ha assegurat que Sinwar va viure sempre "com un combatent sagrat" i es va mantenir "desafiador" en tot moment, fins i tot durant la seva estada en una presó israeliana.