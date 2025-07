Hamas confirma contactes amb Turquia per abordar com "aturar l'agressió sionista" a Gaza

Khasan Alzaanin/TASS via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha confirmat aquest dijous haver mantingut reunions a Ankara amb alts càrrecs de Turquia per abordar com "aturar l'agressió sionista" a la Franja de Gaza, enmig dels contactes sobre un possible alto el foc a l'enclavament palestí, sotmès a l'ofensiva d'Israel arran dels atacs del 7 d'octubre del 2023.

El grup islamista ha indicat que aquests contactes són part "dels esforços polítics i diplomàtics" per arribar a un acord que posi fi a l'ofensiva i ha detallat que s'han reunit amb el ministre d'Exteriors i el cap dels Serveis d'Intel·ligència de Turquia, Hakan Fidan i Ibrahim Kalin, respectivament.

"Durant les reunions, les parts han tractat els darrers esdeveniments en la brutal agressió israeliana contra Gaza, els esforços internacionals per aturar el genocidi i aixecar el bloqueig i la manera d'enfortir l'acció regional i internacional per aturar aquesta injusta guerra i donar ajuda humanitària urgent al nostre poble reclòs", ha explicat.

Així mateix, ha expressat un "profund agraïment" a Ankara per la seva "posició ferma i de suport" al poble palestí i a "la seva causa justa" i pels seus "esforços polítics i humanitaris per aturar l'agressió contra Gaza i alleujar el patiment humanitari a la Franja", segons un comunicat recollit pel diari palestí 'Filastin'.

Hamas va confirmar dimecres que estudia propostes per a un alto el foc, entenent que qualsevol acord ha de garantir "la fi de l'agressió, la materialització de la retirada (de les tropes israelianes) i el repartiment urgent d'ajuda al nostre poble a la Franja de Gaza". "Estem actuant amb un alt sentit de la responsabilitat i duent a terme consultes nacionals per debatre la proposta", van subratllar.

L'ofensiva contra Gaza, llançada en resposta als atacs del 7 d'octubre del 2023 --que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 ostatges, segons el Govern israelià--, ha deixat fins avui més de 57.000 palestins morts, tal com han denunciat les autoritats de l'enclavament palestí, controlades per Hamas, si bé es tem que la xifra sigui superior.