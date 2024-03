Hamás confirma el començament aquest diumenge de noves negociacions al Caire sobre un possible alto-el-foc a Gaza

MADRID, 3 març (EUROPA PRESS) -

El moviment islamista palestí Hamas ha confirmat el començament, aquest diumenge i dilluns, de noves converses al Caire (Egipte) amb vista a una possible declaració d'alto el foc a Gaza per intercanviar ostatges israelians per presoners palestins.

Després de diversos dies d'informacions a través de fonts de seguretat anònimes, la corroboració ha vingut de la mà d'un dels màxims responsables de l'organització palestina a Líban, Osama Hamdan.

"Tenim intenció d'aconseguir un resultat que satisfaci la nostra gent", ha declarat Hamdan en un comunicat publicat per l'oficina de premsa de Hamas abans d'insistir en les demandes de l'organització.

"Hem deixat la nostra posició ben clara: qualsevol conversa que no comenci amb un alto el foc, amb la represa de l'ajuda i amb la reconstrucció de la Franja de Gaza no podrà ser presa de debò", ha afegit d'altra banda en declaracions al canal de televisió 'A l'Araby'.

Per la seva banda, el mitjà oficialista egipci Al Qahera ha confirmat aquest diumenge l'arribada a la capital egípcia de les delegacions de Qatar i els Estats Units que participaran en aquestes noves converses amb Hamas, sense donar de moment més detalls.

Fonts de Hamas havien avançat en les últimes hores que Israel ha demanat al moviment palestí un balanç sobre el nombre exacte d'ostatges que estan en mans de les milícies palestines però, tal com va fer saber un alt responsable sota anonimat de l'organització, donar a conèixer aquesta classe de detalls "costarà un alt preu", segons va declarar al diari 'Al Araby Al Jadeed' aquest diumenge.

Israel estima que ara mateix hi ha almenys uns 134 ostatges en mans de les milícies encara que no té detalls sobre el seu estat de salut.