Hamas celebra l'"heroica postura" de la Flotilla rumb a Gaza i demana a l'ONU que la protegeixi

MADRID, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha enaltit aquest dilluns per la nit a la Global Sumud Flotilla (GSF) "per la seva heroica postura" i "el seu ferm rebuig al crim del bloqueig" imposat per Israel sobre la Franja de Gaza i ha exigit a la comunitat internacional, citant expressament a les Nacions Unides, "que protegeixin a la Flotilla".
"Saludem als valents activistes que participen en aquesta gran Flotilla per la seva heroica postura en defensa dels valors de justícia i humanitat, i pel seu ferm rebuig al crim del bloqueig imposat per l'ocupació terrorista a més de dos milions de palestins", ha declarat Hamas en un comunicat recollit pel diari 'Filastín', proper al grup.
Aquest moviment palestí ha al·legat que "la participació de prop de 1000 activistes voluntaris de desenes de països a la Flotilla, i la seva insistència a desafiar els procediments d'ocupació i el terrorisme" que, ha denunciat, van bolcar les autoritats israelianes sobre les anteriors missions, "confirma la incapacitat de l'estratègia terrorista sionista per detenir els intents de trencar el bloqueig".