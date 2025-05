Hamas assegura haver acceptat la proposta dels EUA per a un nou alto el foc a la Franja de Gaza

El grup diu que "està esperant la resposta" d'Israel i demana mobilitzacions a escala internacional

MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha anunciat aquest dimarts que ha acceptat la proposta presentada pels Estats Units (EUA) per a un nou alto el foc a la Franja de Gaza i ha afirmat que el grup "està esperant la resposta" de les autoritats d'Israel.

"Hem acceptat la proposta de (l'enviat dels EUA al Pròxim Orient, Steve) Witkoff per a un alto el foc i la retirada de les forces enemigues", ha dit Basem Naim, alt càrrec del braç polític de Hamas, segons ha informat 'Filastin'. "Estem esperant la resposta de l'ocupació", ha afegit.

Les paraules de Naim han arribat amb prou feines l'endemà que Witkoff revelés que hi ha una proposta nord-americana en ferm per a un alto el foc i l'alliberament d'alguns ostatges i insta Hamas a acceptar-la, arran de la recrudescència de l'ofensiva contra Gaza després que Israel trenqués l'acord assolit al gener i reprengués els atacs contra l'enclavament costaner.

"Israel està disposat a acceptar un acord d'alto el foc temporal i l'alliberament d'ostatges que permetria el retorn de la meitat dels vius i la meitat dels morts i obriria la porta a negociacions substancials per buscar una via per a un alto el foc permanent que jo mateix he acceptat supervisar", ha dit Witkoff en unes declaracions a la cadena CNN, sense que Israel s'hagi pronunciat.

D'altra banda, Hamas ha publicat un comunicat en el qual demanen que entre el 30 de maig i l'1 de juny siguin dies "d'ira global" contra "el genocidi i la mort per inanició". "Demanem una acció global continuada per aturar immediatament aquest holocaust", han dit, en referència a l'ofensiva militar desencadenada per Israel després dels atacs del 7 d'octubre del 2023.

El grup islamista ha reclamat "pressionar a través de tots els mitjans per aconseguir la fi de l'agressió i la fam", abans de denunciar que "l'ocupació continua la seva brutal agressió contra Gaza i persisteix a agreujar el seu extermini i fam contra civils indefensos, inclosos nens i dones, des de fa 600 dies". "És una violació flagrant de totes les normes i lleis internacionals i divines", ha denunciat.