Hamas assegura que un alto el foc permanent és una "condició essencial" per alliberar la resta d'ostatges

La milícia palestina acusa Israel d'"ignorar" les seves propostes de cara a un acord

MADRID, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha assegurat aquest dilluns que l'establiment d'un alto el foc permanent és una "condició essencial" per assolir un acord amb Israel i alliberar la resta d'ostatges que estan en mans de la milícia palestina a la Franja de Gaza.

"És una condició essencial per fer qualsevol pas. El seguirà l'intercanvi de presos i la reconstrucció. El principal objectiu és aturar l'agressió contra la Franja de Gaza, i quan això s'aconsegueixi, es podran debatre la resta de detalls", ha declarat l'assessor de mitjans de comunicació del cap del buró polític de Hamas, Taher al-Nono, durant una entrevista amb la cadena de televisió libanesa Al Mayadeen.

A més, ha manifestat que són les autoritats israelianes les que estan bloquejant l'acord, en referència a les informacions de mitjans de comunicació en les quals s'assegura que Hamas ha rebutjat la proposta d'Israel.

"És molt aviat per parlar sobre el nombre de presos que seran alliberats, però estem treballant per alliberar els nostres i assegurar-nos que no tornen a ser detinguts", ha afegit Al-Nono.

D'altra banda, Ossama Hamdan, un dels principals representants de Hamas, ha explicat que les iniciatives presentades per la milícia per establir un alto el foc han estat "ignorades", segons recull el diari palestí 'Filastin' a través del seu canal de Telegram.

"El que publiquen els mitjans de l'enemic sobre un esperat acord té per objectiu calmar les famílies dels ostatges en poder de la resistència. Hem presentat iniciatives i idees concretes per a un alto el foc, però l'ocupació les ha ignorat", ha declarat Hamdan.