Hamas anuncia la dissolució de l'organisme encarregat de la governança a Gaza

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han anunciat aquest dilluns la dissolució de l'organisme encarregat de la governança de l'enclavament des del 2007 com a part dels preparatius per al traspàs de poders al comitè tecnòcrata pactat arran de la proposta presentada pel president dels Estats Units (EUA), Donald Trump.
L'oficina de premsa de les autoritats gazianes ha indicat en un comunicat publicat per les xarxes socials que "durant l'última etapa, els organismes de govern a Gaza han adoptat passos pràctics i han declarat de manera reiterada i inequívoca la disposició de donar les regnes de la governança de l'enclavament al Comitè Nacional per a l'Administració de Gaza (CNAG)".
"Avui, no només reiterem aquesta demanda i reafirmem la nostra posició inamovible i de principis, sinó que la traduïm en accions concretes i procediments sobre el terreny, adoptant passos estratègics decisius que aplanen el camí per complir aquesta obligació nacional", ha manifestat.
El CNAG va ser creat per la Junta de Pau i des d'aleshores ha estat fora de Gaza en part per les objeccions d'Israel, cosa que ha impedit un traspàs de poders. En aquest context, Hamas i altres faccions palestines han mantingut diverses reunions a Egipte amb mediadors per acostar posicions i intentar engegar la segona fase de l'acord assolit l'octubre del 2025.