Ofer Kalderon, Yarden Bibas i Keith Siegel són entregats a responsables de la Creu Roja a Khan Yunis i la ciutat de Gaza

MADRID, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha posat ja en llibertat els tres ostatges israelians que havia confirmat per a aquest dissabte en un nou procediment d'intercanvi per presoners palestins com a part de l'acord d'alto el foc a Gaza.

Els dos primers alliberaments han començat a les 08.00 a la ciutat gaziana de Khan Yunis, on el braç armat de Hamas ha deixat en llibertat els ostatges Ofer Kalderon, de 54 anys, i Yarden Bibas, de 35. "Segons la informació proporcionada per la Creu Roja, els han entregat dos ostatges i s'estan dirigint a les forces de les FDI i el Shin Bet a la Franja de Gaza", han explicat les FDI en una publicació al seu compte d'X.

Minuts després, els militars israelians han rebut els dos ostatges que "seran sotmesos a una avaluació mèdica inicial", igual que en els procediments previs, en una posició israeliana a Gaza abans de creuar la frontera.

A les 09.30, una hora i mitja després, Hamas ha posat en llibertat l'ostatge nord-americà-israelià Keith Siegel al port de la ciutat de Gaza.

Siegel, de 65 anys d'edat, ha estat lliurat a un comboi de la Creu Roja en una cerimònia semblant a les dutes a terme pel moviment islamista en els intercanvis previs amb Israel, enmig de multituds supervisades per elements del braç armat de l'organització, les Brigades Al-Qassam, vestits amb uniformes negres o de camuflatge, passamuntanyes i les tradicionals bandes verdes al cap.

Els ostatges alliberats seran traslladats als centres mèdics de Sourasky i Shebaa, i els hospitals de Barzilai i Soroka estaran preparats en cas que es necessiti una intervenció mèdica urgent.

Com a part de l'acord d'alto el foc, Israel té previst alliberar 90 presoners palestins a canvi dels ostatges: nou d'ells compleixen cadena perpètua i 81 més estan condemnats per delictes de llarga durada. Malgrat tot, cal dir que el departament de Hamas per als presoners ha publicat una llista de 183 noms, inclosos divuit que compleixen cadena perpètua, 54 amb llargues condemnes i 111 residents de Gaza detinguts després del 7 d'octubre.

L'intercanvi entre Hamas i Israel d'aquest dissabte és el quart en el marc d'un acord que contempla l'alliberament de 33 ostatges a canvi de més de 1.900 presos palestins. Més de 65 persones continuen segrestades encara a Gaza, tot i que s'estima que moltes han mort. Els seus cossos podrien ser entregats en una segona fase de l'acord.