Hamas allibera cinc israelians en el setè intercanvi sota l'alto el foc a Gaza

Un sisè ostatge, l'àrab israelià Hisham al-Sayed, serà entregat a la Creu Roja lluny de les càmeres a la ciutat de Gaza

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El moviment islamista palestí Hamas ha alliberat aquest dissabte cinc ostatges israelians en dues cerimònies celebrades al centre i al sud de la Franja de Gaza en el setè intercanvi per presos palestins en el marc de l'alto el foc que ara regna a l'enclavament, i que va posar fi temporal a les hostilitats a la Franja el 19 de gener.

Cinc dels sis ostatges els alliberaments dels quals estaven previstos per avui han estat entregats a la Creu Roja en dues cerimònies efectuades amb dues hores i mitja de diferència a les ciutats de Rafah, al sud de la Franja, i Nuseirat, bàsicament un gran camp de refugiats situat al centre de l'enclavament.

A Rafah han estat alliberats cap a les 09.00 del matí Avera Mengistu i Tal Shoham. Mengistu, de 37 anys, ciutadà etíop-israelià, va ser detingut per una patrulla de Hamas al setembre del 2014 quan va decidir entrar pel seu compte i risc a l'enclavament. Tal Shoham, de 39 anys, amb la doble ciutadania austríaca-israeliana, va ser segrestat a la comunitat de Be'eri durant l'atac de les milícies palestines contra Israel, el 7 d'octubre del 2023.

El Govern austríac ha saludat l'alliberament de Tal Shoham, en un comunicat publicat a X. "Desitgem que Tal i els seus éssers estimats puguin superar junts les atrocitats indicibles que han viscut, lluny de la mirada pública", ha fet saber. "Reiterem la nostra crida a la plena aplicació de l'acord d'alto el foc i dels ostatges, inclòs un ràpid acord sobre l'aplicació de la segona fase. Àustria continuarà donant suport a tots els esforços en aquest sentit", afegeix el text.

A Nuseirat ha arribat el torn d'Eliya Cohen, Omer Wenkert i Omer Shem Tov, entregats al comboi humanitari enmig d'una de les multituds més nombroses des que va començar el procés d'intercanvi de presoners. Cohen, Wenkert i Shem Tov van ser segrestats al festival de música Nova, un dels epicentres dels atacs palestins del 7 d'octubre que van representar el detonant de la guerra de Gaza.

No obstant això, Al-Sayed ha estat entregat de manera privada als responsables humanitaris en tractar-se d'un cas especial: l'alliberat és un beduí israelià que va ser detingut per Hamas el 2015 després d'entrar a l'enclavament. Fonts de Hamas han explicat que la privadesa és un gest de respecte donada la seva condició de ciutadà àrab israelià, una circumstància criticada per l'exèrcit israelià.

"Hamas no celebrarà la seva 'cerimònia' per l'ostatge Hisham al-Sayed per respecte a la comunitat beduïna-israeliana, en no exposar-ho a aquesta experiència deshumanitzant i traumàtica. On era aquest 'respecte' per la comunitat àrab-israeliana quan van mantenir Hisham com a ostatge durant més d'una dècada? O van segrestar i van assassinar molts àrabs-israelians el 7 d'octubre?", ha protestat l'exèrcit.

MÉS DE 600 PRESONERS PALESTINS A CANVI DELS SEGRESTATS

A canvi dels sis ostatges, Israel deixarà en llibertat 602 presos palestins, la majoria detinguts després de l'esclat de la guerra.

Concretament seran excarcerats 445 gazians detinguts des del 7 d'octubre del 2023, més 50 presos condemnats anteriorment a perpètua i 60 que també havien estat a llargues sentències abans del començament del conflicte, segons un comunicat de l'oficina palestina encarregada de la situació dels presos, publicat a Telegram.

Aquesta primera fase tenia una durada prevista de 42 dies i expira d'aquí a una setmana sense que encara hi hagi cap acord a la vista sobre una segona etapa.

Respecte a això, el portaveu de Hamas, Abdul Latif al-Qanou, ha reiterat aquest dissabte que el moviment palestí està disposat a completar "un procés d'intercanvi ampli i integral en un sol paquet basat en el cessament definitiu de la guerra, la retirada de l'ocupació i la reconstrucció de la Franja de Gaza", segons un comunicat previ als alliberaments recollit pel diari 'Filastín', afí al moviment.