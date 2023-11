Hamas agraeix la posició "clara i audaç" de Sánchez sobre l'ofensiva israeliana a Gaza

MADRID, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha valorat positivament la posició "clara i audaç" del president del Govern central, Pedro Sánchez, i del primer ministre belga, Alexander de Croo, respecte de l'ofensiva militar de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a la Franja de Gaza.

La milícia palestina ha difós un comunicat a les xarxes socials en el qual enalteix la condemna dels líders espanyol i belga a la mort de civils palestins en mans de les FDI i, a més, valora l'anunci de Sánchez sobre la possibilitat que Madrid reconegui la legitimitat de l'Estat palestí.

"Valorem la postura clara i audaç del primer ministre belga, Alexander De Croo, que va rebutjar la destrucció de Gaza i la mort de civils, i del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que va condemnar la mort indiscriminada de civils a la Franja de Gaza per part del règim ocupant i va apuntar la possibilitat que el seu país prengués la decisió unilateral de reconèixer l'Estat palestí si la Unió Europa no assumeix aquest pas", ha indicat el grup.

Així mateix, Hamas ha aprofitat per fer una crida a la comunitat internacional perquè "es posin del costat de la justícia de la causa palestina" i del dret a l'"autodeterminació" per establir un "Estat independent". En aquesta línia, ha exigit la fi de la "guerra genocida" iniciada per Israel. Igualment, demana que els líders israelians "rendeixin compte pels seus crims contra nens i civils indefensos".

Sánchez i De Croo han fet una visita conjunta a Pròxim Orient que els ha portat a reunir-se amb les principals autoritats de la regió i incloïa una parada al costat egipci del pas de Rafah, on tots dos van fer una compareixença de premsa en la qual van condemnar la situació.

Tots dos mandataris van mostrar el seu rotund rebuig a l'ofensiva de Hamas el 7 d'octubre --en la qual van morir prop de 1.200 persones i 240 més van ser preses com a ostatges-- i van recalcar el dret d'Israel a defensar-se, tot i que van denunciar la mort indiscriminada de civils: més de 14.800 des de l'inici de la cruenta contraofensiva.

Les declaracions de Sánchez i De Croo no van agradar a Israel, que va convocar els respectius ambaixadors d'Espanya i Bèlgica per manifestar el seu desacord. A més, la diplomàcia israeliana va acusar el president Sánchez de "donar suport al terrorisme" de la milícia palestina.