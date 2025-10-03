Hamás accepta alliberar a tots els ostatges israelians però proposa discutir els detalls del pla de Trump per a Gaza

MADRID 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) ha anunciat aquest divendres que està disposat a alliberar a tots els ostatges israelians per aconseguir un alto-el-foc a la Franja de Gaza, en el marc del pla del president d'Estats Units, Donald Trump, per al futur de l'enclavament, si bé ha demanat discutir els detalls de la proposta.
Així, ha dit estar d'acord amb "l'alliberament de tots els presoners israelians, tant vius com a morts, segons la fórmula d'intercanvi continguda en la proposta, sempre que es compleixin les condicions sobre el terreny perquè l'operació es dugui a terme". També ha mostrat la seva "disposició a iniciar negociacions immediates a través de mediadors per discutir els detalls de l'intercanvi", ha afegit.
Hamás ha assegurat que la seva postura s'ha basat en les consultes "exhaustives" mantingudes junt amb altres faccions palestines, així com amb altres "parts àrabs, islàmiques i internacionals", amb el "objectiu de detenir l'agressió i la guerra d'extermini que es lliura contra el poble palestí a la Franja de Gaza".