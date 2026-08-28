Haakon VIII assumeix el tro i manté el lema "Tot per Noruega" després de la mort de Harald

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MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El nou monarca de Noruega ha assumit aquest divendres el tro del país europeu amb el nom de Haakon VIII i el lema "Tot per Noruega", amb prou feines unes hores després que la Casa Real confirmés la defunció del seu pare, Harald V, als 89 anys.
"És el meu deure informar al Consell d'Estat que el meu benvolgut pare, La seva Majestat el rei Harald V, ha mort avui, 28 d'agost de 2026, a les 06.35 hores, i que, de conformitat amb les disposicions de la Constitució, he assumit el govern com a rei de Noruega", ha dit durant una reunió amb el Govern en la qual també ha estat present la nova princesa hereva, Ingrid Alexandra, de 22 anys.
"Adoptaré el nom de Haakon VIII i continuaré amb el mateix lema que van triar el meu pare, el meu avi i el meu besavi: 'Tot per Noruega'", ha comunicat el monarca, de 53 anys, qui ha donat a més les gràcies a les autoritats i a la població pel seu suport a la Casa Real, segons un comunicat.
D'aquesta forma, el nou monarca ha triat adoptar el nom del seu besavi, Haakon VII, qui va regnar entre 1905 i 1957, i va ser el primer monarca independent de la Noruega moderna, arran de la dissolució de la unió entre Suècia i Noruega, que va estar dempeus entre 1814 i 1905.
Per la seva banda, el primer ministre noruec, Jonas Gahr Store, ha manifestat en un comunicat que "Noruega té un nou rei". "En nom del Govern i del poble noruec, desitgem expressar les nostres condolences per la defunció de La seva Majestat el rei Harald. El rei Harald era un home al que tots estimàvem", ha subratllat.
"Sabem que la defunció del rei Harald representa una gran pèrdua per al nostre nou rei i per a tota la família real. Agraïm al rei Harald la seva dedicació de tota una vida a Noruega i al poble noruec. Tota una nació està de dol i profundament agraïda", ha destacat, abans d'incidir que les autoritats "confien que les tradicions de la Casa Real continuaran sota el lideratge de La seva Majestat, pel ben del poble i del país".
En tot cas, el nou monarca haurà de prestar jurament a la Constitució en un acte que tindrà lloc dimarts que ve, 1 de setembre, al Parlament noruec --Storting--, segons ha indicat el president de la càmera, Masud Karahani, en declaracions a la cadena estatal NRK.
La Casa Real noruega ha explicat que la bandera real ha estat baixada a mig pal a la teulada del Palau Real després de l'anunci de la mort de Harald V --que ha portat a les autoritats a declarar tres dies de dol nacional--, si bé ha tornat a ser onejada amb normalitat després de l'anunci del nou rei sobre el seu nom oficial.
Per contra, la bandera situada a la balconada ha estat deixada a mitja asta i romandrà en aquesta posició fins que conclogui el funeral del mort monarca a l'Església del Castell d'Akershus i que el seu taüt sigui col·locat al Mausoleu Real, moment en el qual serà reemplaçada per la bandera estatal.
En aquest sentit, ha detallat que, segons els procediments establerts, fins el día del funeral, el taüt estarà a la Capella del Palau, amb un guàrdia d'honor. "La corona real, l'espasa real, el ceptre i l'orbe real seran col·locats sobre el fèretre", ha dit, abans d'agregar que la capella estarà oberta durant determinades hores perquè la gent pugui presentar els seus respectes a Harald V.
Harald V ha mort a primera hora del dia a l'Hospital Universitari d'Oslo, on va ser ingressat el 17 d'agost per una retenció de líquids i sofrir una infecció bacteriana a la sang en el context del tractament per a l'anèmia hemolítica que patia, segons ha confirmat la Casa Real.